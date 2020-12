LEPA LUKIĆ NEĆE GRUDI ODAVDE DO OBALE: Pevačica protiv PLASTIČNIH OPERACIJA, ništa ne radi na sebi osim OVOGA! Nasmejala sve!

Lepa Lukić istakla je da njene kolege koje nemaju od čega da žive tokom korone lažu kada kažu da imaju zakazane nastupe mesecima unapred.

Ona je takođe osudila i koleginice koje se ulepšavaju kod plastičnog hirurga.

"Odlično sam. Ja sam 50 godina na estradi, valjda sam zaradila od čega ću da živim, imam i penziju, i od autorskih prava mi dolaze primanja. Ja volim da pevam, iako ne moram, ali to me drži, to mi je u duši. Ova godina je najteža, ali za mene nije ni ova. Ja otkako sam se rodila nisam imala temperaturu. Izvadila sam žuč, imala sam upalu pankreasa, ali nisam imala temperaturu. Ne znam, šta ja da kažem, gde su te pare. Nije istina kad kažu da su zakazani do februara ili juna meseca sledeće godine, gde su im pare. Nikad se ne zna šta može da izbije. Mora da se ostavi nešto u šteku. Oni gledaju što pre da napumpaju usta i grudi, da im budu grudi dovde, da ih obale", rekla je Lepa i dodala:

"Ja sam protiv hirurgije. Ja neću nikad, ja ću ponosno da nosim svoje godine. Da legnem uveče kao palačinka, da se zateknem. Ja imam takvu genetiku, nemam ni bora za svoje godine, a i negujem se."

Lepa se prisetila i čoveka kog je mnogo volela, ali kako kaže nikada nije patila u javnosti.

"Svaka ljubav je teška, ali svi volimo da smo zaljubljeni. Patila sam i ja, nisam od kamena. Kad sam se rastala sa jednim čovekom kog sam volela, ne pokazujem to, sakrijem se u kupatilo, isplačem se, ispraznim se. Nažalost, on je umro. Kad se ohladimo ne sećamo se uopšte. Dok ima strasti, dok rade pundravci dobro je", rekla je Lepa u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

