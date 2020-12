TRUDIM SE DA BUDEM JAKA, TEŠKO MI JE Oglasila se žena od sultana posle SRAMNOG PRAVDANJA dečka koji ju je TUKAO i ima jednu poruku

Tijana Milentijević u četvrtak je prijavila policiji dečka Mišu Koljenovića da je fizički nasrnuo na nju. Nakon toga on se oglasio i pokušao da se opravda, a pevačica ne krije koliko joj je teško zbog trenutne situacije u kojoj se nalazi.

Naime, Tijana je nakon sramnog pravdanja njenog dečka istakla da joj je veoma teško u ovim trenucima.

- Jako mi je težak period i nadam se da me razumete. Trudim se da budem jaka, uz mene su porodica, prijatelji, kao i moj tim. Hvala na podršci, ali i na razumevanju da želim da se ovo što pre završi i da sve ovo što pre zaboravim - rekla je.

foto: Printskrin/Premijera

Podsetimo, na društvenim mrežama juče je osvanula poruka Miše Koljenovića koji je izneo svoju stranu priče, ali ipak nije negirao da je nasrnuo na Tijanu.

- Više puta izbacivan iz benda nisam, jednom smo prekinuli saradnju i više ikad nismo nastavili, iako smo se viđali , spavali, izlazili, imali kontakt.Kako neki novinari kažu: Hteo da iskoristi slavu popularne pevačice. Na dan kad je izbačena pesma obrisao sam sve slike sa dotičnom, baš iz tog razloga, da ne bude da sam se šlepao. Od prvog dana kad je izašla pesma smo u vezi, sve je bila laž i delimično moj predlog da bude solo u javnosti, da se ne bi provlačila po novinama kako je sa kolegom u vezi, kasnije sam shvatio da je to moja največa greška. Razlog zašto je došlo do svađe neću iznositi, bar ne još uvek,kada bude došlo vreme saznaće se i to. Istina uvek izađe na videlo , tako će i ovaj put .Pretučena, prebijena , malteretirana osoba kako pišu novinari posle jednog dana ne bi bila u stanju da govori a kamoli da se pojavi a televiziji i da daje intervju. To bi bilo sve, oglasiću se i naredni put, jer moje ime, moja porodica, prijatelji prolaze kroz pakao zbog ovoga, a prava istina nije nigde spomenuta.

foto: Zorana Jevtić, ATA images

kurir.rs/blic

BONUS VIDEO

Kurir