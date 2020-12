NAJVAŽNIJE MI JE DA BUDEM LEPŠA NEGO PRE! Zorana operisala GRUDI, pa progovorila o svim INTERVENCIJAMA: Evo šta je uradila sa 18!

Modna blogerka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah pre nekoliko dana podvrgla se operaciji grudi drugi put.

Naime, ona je operisala grudi, jer nije bila zadovoljna rezultatom nakon prve intervencije. Ona je u svom videu priznala da želi veće grudi, zbog čega se i odlučila na ovu korekciju.

- Imala sam pre šest dana drugu operaciju grudi, jer nisam poslušala lekare. Moj grudni koš je veći od grudi koje sam želela - htela sam male grudi. Međutim, desilo se ono na šta su mi ukazivali i morala sam da se podvrgnem drugoj operaciji - rekla je Zorannah.

- Nisam ih još uvek videla jer sam još uvek otečena, ali oporavak sada mnogo brže ide i manje boli. Sve mogu da radim, počela sam i da vozim - dodala je blogerka.

Zorana je progovorila o svim zahvatima koje je imala, a istakla je da se ne kaje ni zbog čega, već joj je cilj da izgleda lepše nego pre operacija.

- Ne kajem se ni zbog jedene intervenicije koju sam imala. Usne sam radila sa 18, imam i filere u licu. Meni je najvažnije da izgledam lepše nego što sam izgledala - rekla je ona u jutarnjem progranu na K1 televiziji.

Ona je ranije ispričala o čemu je pričala sa hirurgom i konstatovala da je pogrešila jer ga nije poslušala:

- Moj grudni koš je jako veliki. Ja sam želela što manji implant, meni je plastični hirurg savetovao da ime sa 450 do 500, ja sam mislila da će mi grudi biti veličine glave. Iako mi je on pričao da će više ići u širinu, da popuni moj grudni koš, ja sam naravno morala da isteram svoje i stavila sam implant od 325 kubika. I prvi problem koji imam sa grudima je taj što je razmak između mojih grudi 6, 5 cm iako ne bi trebalo da bude veći od dva. To je moja greška.

