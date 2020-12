NE DRUŽIM SE SA ESTRADOM, IMAM PREČA POSLA: Višnja Petrović otkrila šta misli o KOLEGAMA! Bila u rijalitiju, pa postala PEVAČICA

Višnji Petrović pošlo je za rukom da bez mnogo medijskog eksponiranja dopre do publike.

Pevačica je sada otkrila da je popularnost je ponela, a sa kolegama nema mnogo kontakta.

"Moram da vam otkrijem da još nisam čula da me ogovaraju moje kolege. Ne znam, meni niko nije prišao i rekao: "Ej kako ti sad pevaš, a ja ne pevam"... Trudim se da budem korektna prema svojim kolegama, da svakog ispoštujem koliko je to do mene, a šta ko priča, pa ja nisam neko ko se druži sa estradom i ko vodi računa o takvim stvarima. Imam preča posla (smeh). Spremam novu pesmu, našla sam je, nemam još para da je platim u celosti, ali ne mora uvek sve da se plati odmah, znate kako to kod nas pevača ide", rekla je Višnja u emisiji "DeToxic".

Podsetimo, Višnja je bila je i deo rijalitija "Zadruga", gde je svima pokazala svoj talenat za pevanje, iako se na početku predstavila kao glumica. Kasnije je Petrovićeva rešila da se posveti muzičkoj karijeri.

