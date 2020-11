REPEROVA ŽENA JE DONELA ODLUKU: Tara napravila HAOS preko Ša, a njegova drugarica svima ZAPUŠILA USTA! Pomenula Ivanu!

Supruga repera Nenada Aleksića Ša, Ivana odbija da priča za domaće medije, a oglasila se njihova dobra drugarica i bivša rijaliti učesnica, pevačica Višnja Petrović.

Naime, Tara Simov rekla je kako je reper u nju zaljubljen, pa se posle pravdala, što je stvorilo pravi haos.

"Ne mislim da se tu dešava ništa više od druženja. Jednostavno je Ša takav da njemu više prija žensko, nego muško društvo", kaže Višnja.

Pušten je i klip u kom su Tara i Ša bili bliski u krevetu dok su ostali spavali. Tada je on skakao, plakao i govorio kako želi da ide kući. Ove nedelje se priča da je Ša bacio oko na Taru i da joj je to priznao, a Aleksić je bio veoma miran.

"Imam veliki broj poslovnih obaveza, pa se o njemu informišem kroz klipove na Jutjubu, pošto sam njegova podrška ove godine. Klip na kome tvrde da su bliski nisam našla. Ako se misli na situaciju gde on izgovara “krckanje” i “kobila”, kao njegov prijatelj znam da te reči ne koristi. Mislim da je citirao nekoga ko je to izgovorio i onda su se smejali on i Tara tome. Nije joj priznao da je zaljubljen u nju jer postoji klip pod nazivom: “Tara priznaje da je izmislila Đedoviću da je Ša zaljubljen u nju”, tako da je to to", govori Višnja.

Višnja je inače u kontaktu sa reperovom ženom.

"Sa Ikom se čujem, naravno. Ona je jedna od najboljih osoba koje sam ikada upoznala. Ove godine dogovor između Ša i Ike je da se ona ne oglašava, a ja kao njen prijatelj poštujem njenu odluku i neću reći šta ona misli", priča Višnja Petrović.

