SAM SEBE SAM UNAKAZIO NAJVIŠE, IĆI ĆU U ZATVOR AKO TREBA! Darko Lazić progovorio o OSUDAMA nakon saobraćajne nesreće!

Pevač Darko Lazić pre dve godine doživeo je saobraćajnu nesreću u kojoj je zadobio teške telesne povrede, a nakon dužeg perioda uspešno se oporavio.

Ipak, sada je otkrio da je bilo i onih koji su ga osudili zbog izazvanog udesa, te je često slušao komentare da bi trebao da odgovara za to i ide u zatvor.

Kako sam kaže, svestan je da je kriv i ako bude trebalo, ići će u zatvor.

foto: Zorana Jevtić

- Video sam sve posle kada sam izašao iz bolnice, koliko su me ljudi osuđivali. Govorili su "strpajte ga u zatvor, on je estradna ličnost, pa ne mora da ide", verujte mi nije problem. Ako treba da idem u zatvor, ići ću. Sam sam sebe unakazio dosta u životu i sebi sam najviše naudio. To je skupa škola i veća kazna mi ne treba - rekao je pevač nedavno u emisiji "BN koktel" i dodao kako je trebalo da otvori restoran u Bijeljini, ali se i to izjalovilo.

foto: Printscreen/Premijera

- Trebalo je da otvorimo restoran u Bijeljini, ali smo prolongirali to sve. Nadam se da će biti prilike za tako nešto kada sve ovo prođe - kazao je Darko.

Inače, Lazić je nedavno doživeo i porodični gubitak, kada je njegov otac Milan Lazić preminuo usled komplikacija nakon operacije želuca.

foto: Ana Paunković

