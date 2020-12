NIŠTA OD MEZETLUKA NA LAZIĆEVOM KONCERTU: Darko otkazao novogodišnji nastup, ovo je razlog!

Zbog aktuelnih mera zabrane usled koronavirusa, koje su nedavno donete odlukom kriznog štaba u Bosni i Hercegovini, nastup pevača Darka Lazića, koji je bio zakazan za 31. decembar, otkazan je.

Naime, pevač je trebalo da peva u jednoj diskoteci u Bugojnu, a ulaznice su skoro bile rasprodate. Cena karte iznosila je 20 konvertibilnih maraka ili 10 evra, dok je za VIP ložu trebalo izdvojiti 50 maraka, što je oko 25 evra.

Zanimljivo je to što su posetioci mogli doneti i razne mezetluke kako ne bi pili na prazan stomak. Kao što je Kurir nedavno pisao, na reklami je jasno pisalo da svaki gost može poneti kačkavalj, kulen, suvi vrat, pečenicu, čajnu kobasicu, pršutu, kuvana jaja, kajmak, urnebes salatu, kisele krastavčice, masline, ajvar i domaći sir, jer se u klubu služi piće isključivo bez hrane.

- Zbog odluke kriznog štaba i zabrane kretanja posle 23 sata, novogodišnji koncert Darka Lazića se pomera. Uskoro novi datum za Darkov koncert - stoji u saopštenju iz diskoteke koje je objavljeno na Instagramu.

Salko Gazić, menadžer kluba iz Bugojna u kom je nastup trebalo da se održi, takođe je potvrdio ovu informaciju u izjavi za bosanske medije.

- Koncert je otkazan, nema od toga ništa. Neće dolaziti stranci, samim tim nam je ograničen broj gostiju. Mislili smo da će biti moguće, ali eto, izgleda da od toga neće biti ništa. Objava će biti skinuta s društvenih mreža - otkrio je Gazić za Dnevni avaz. Darko se ovim povodom nije oglašavao.

Posle očeve smrti otišao u Mostar

Ne smem da padnem zbog dece

Lazić se još nije oporavio od smrti oca Milana, a sada se oglasio iz Mostara. - Život te uči da se boriš i što kažu, sve što te ne ubije, to te ojača, a na neki način je tako. Ne smeš nikad u životu da padneš. I kad ti je najteže, moraš da se boriš i da nastaviš dalje. Ono što je meni najbitnije, to su moja dva deteta, ćerka Lorena i sin Aleksej. To je moja najveća motivacija u životu, jer se za njih živi i za njih se bori. Ako padnem ja, padaju svi oni, a to ne sme nikad da se dogodi. Život je pun problema i neočekivanih stvari. Danas te ima, sutra te nema - istakao je Darko za Dnevni avaz.