TAMARI MILUTINOVIĆ SVI KAŽU DA LIČI NA OVU KOLEGINICU! Pevačica otkrila šta misli o tome, pa progovorila o estetskim korekcijama!

Često se mogu čuti komentari da su pevačice Tamara Milutinović i Aleksandra Mladenović iste i da ih ljudi mešaju.

Tamara je sada prokomentarisala te navode, a pa se dotakla i estetskih korekacija.

foto: Printscreen/Instagram

“Ne po liku, po pesmama me mešaju sa Aleksandrom Mladenović. Nju zovu Tamara Milutinović, mene Aleksandra Mladenović. Tako da, po pesmama nas mešaju i zato što imamo taj neki slični triler i slično pevanje i mislim da je zbog toga, po liku ne, po liku me upoređuju sa nekom španskom glumicom, ali ne znam kako se zove”, rekla je Tamara.

foto: Printscreen/Premijera

Ipak, mnogi kažu da njih dve i fizički liče, navodeći kao razlog to da se “sigurno sređuju kod istog estetskog hirurga”.

“Slažem se. Sve se isto šminkamo, možda i to. A i naravno to ulepšavanje usta, nos, sve rade po istom principu rekla bih, a ima naravno i tih operacija pa svaka vidi neku drugu, pa pokaže sliku ‘hoću ja ovako’ i onda eto možda se i ugledaju na neke svetske zvezde, pa Kim Kardašijan gledaju, kako je ona zatezala lice, oči i tako to, možda zbog toga. A iskrena da budem nema više šta ni da se izmisli”, rekla je ona i dodala da ništa nije radila na sebi, niti planira.

Kurir.rs/I.B/Mondo

Kurir