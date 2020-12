TREBALO JE DA OČISTIM BEBU, IMALA SAM ZAKAZAN TERMIN! Tamara Đurić otvoreno o problemima u trudnoći, a onda otkrila sve o PARTNERU

Starleta Tamara Đurić trenutno je u devetom mesecu trudnoće i samo što se ne porodi, a sada je rešila da otkrije da je imala problema u trudnoći.

"Osećam se super. Malo mi je promenljivo raspoloženje, ali generalno je dobro. Nisam imala mučnine, tegobe, naglo gubljenje kilograma, ali psihički sam bila nestabilna tokom cele trudnoće. U četvrtom mesecu sam imala veliki problem, i to sam rešila. Imala sam i koronu i poteškoću u trodnoći. Trebao je plod da se očisti, jer nisam bila dobro, ne plod. Onda je jedan profesor rekao da sve to može da dođe na svoje", počela je ona i dodala:

foto: Pritnscreen/Premijera

"Već mi je bio zakazan termin za čišćenje, ali hvala Bogu sve je bilo dobro. Nisam verovala da će to da se reši. Nije da sam krila trudnoću. Obožavam što sam u drugom stanju i što ću dobiti bebu. Osećam se više ženom nego ranije".

Ona je dugo krila svog izabranika Nikolu, a sada je progovorila o njemu i ispričala čime ju je privukao.

"On je jedan divan mlad momak, nije mlađi od mene, ali je par godina samo stariji. Drugačiji smo potpuno, on ne voli javnost. Podržava sve što ja radim. Super se slažemo, zbog toga sam i odlučila da baš on bude otac mog deteta. Imamo zajednički jezik, potpuno se razumemo. Živimo normalnim životom", priča ona.

foto: Pritnscreen

"Slobodan je, nije imao život pre mene, brak, decu... Sve nam se sada dešava prvi put. Ja ne volim zauzete muškarce. Želela sam da moj muž bude prvi muž meni i prvi muž mom detetu. Lep je, meni najlepši na svetu. Objektivno kad pogledamo stvatno jedan lep muškarac", zaključila je Đurićeva.

foto: Pritnscreen

