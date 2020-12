LJUBAVI IMA NA PRETEK. A EVO ŠTA JOJ NAJVIŠE NEDOSTAJE! Tamara Milutinović otkrila šta joj fali: Ovo su crni dani!

Pevačica Tamara Milutinović je otkrila da li je u finansijskim problemima tokom korone i šta joj najviše fali.

"Svi smo u problemu i pokušavamo da se izvučemo iz ovoga, ovo su crni dani, nije tako loše, ljubavi imam na pretek, ali nedostaje mi pesma", navela je Tamara Milutinović u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

foto: Printscreen/Premijera

Tamara je nedavno prokomentarisala te navode, a pa se dotakla i estetskih korekacija.

“Ne po liku, po pesmama me mešaju sa Aleksandrom Mladenović. Nju zovu Tamara Milutinović, mene Aleksandra Mladenović. Tako da, po pesmama nas mešaju i zato što imamo taj neki slični triler i slično pevanje i mislim da je zbog toga, po liku ne, po liku me upoređuju sa nekom španskom glumicom, ali ne znam kako se zove”, rekla je Tamara.

Ipak, mnogi kažu da njih dve i fizički liče, navodeći kao razlog to da se “sigurno sređuju kod istog estetskog hirurga”.

“Slažem se. Sve se isto šminkamo, možda i to. A i naravno to ulepšavanje usta, nos, sve rade po istom principu rekla bih, a ima naravno i tih operacija pa svaka vidi neku drugu, pa pokaže sliku ‘hoću ja ovako’ i onda eto možda se i ugledaju na neke svetske zvezde, pa Kim Kardašijan gledaju, kako je ona zatezala lice, oči i tako to, možda zbog toga. A iskrena da budem nema više šta ni da se izmisli”, rekla je ona za Mondo.

foto: Printscreen/Ami G

