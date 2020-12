ĐANI I ŽENA PRVI PUT NISU RAZDVOJENI ZA 25 GODINA BRAKA: Ovde će slaviti NOVU GODINU, a Slađa otkriva šta mu je palo NAJTEŽE!

Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađana Trajković govorili su kako o onim lošim, tako i o lepim stvarima koje su ih zadesile u godini koja je na izmaku.

Popularni folker i njegova supruga otkrili su na početku razgovora da u 2021. ne planiraju da kupuju nove nekretnine, te da im je sada prioritet otplaćivanje kredita i školovanja dece.

- U 2021. planiramo da vratimo sve što smo se zadužili. Šalimo se, nemamo dugove, hvala Bogu. U 2021. nije bilo mnogo zarade, ali smo imali mnogo rata i računa... Plaćamo deci rate za stanove, inače drugih kredita nemamo, školovanje plaćamo isto... Bitno nam je sada da Đani počne da radi i da počnemo normalno da živimo - kažu Trajkovići i otkrivaju da u 2021. očekuju da ih lepim vestima obraduje i mlađi sin Marko.

foto: Tamara Trajković

- U 2020. je bilo lepih trenutaka, to ružno što nam se desilo, kada smo služili tu kaznu kod kuće, to je jedina ružna stavka koja se desila. To je sada sve iza nas. Kruna 2020. godine je bio dolazak našeg unuka Nikole na svet i ništa nema lepše od toga. Vrlo je moguće da nas drugi sin Marko iznenadi u 2021. svadbom ili još jednim unučetom. On je zaljubljen do ušiju, ne razdvaja se od devojke, više je on sa njom, nego Miloš sa svojom ženom - kažu pevač i njegova supruga, a Slađa ističe i koliko ih je 2020. zbližila, te koliko Đaniju nedostaju nastupi i publika.

- Ovo je prvi put za 25 godina braka da smo toliko u kontinuitetu bili zajedno, da se nismo razdvajali. Super nam je. Njemu je u početku prijalo da se odmori, jer je on ranije radio punim gasom, a u poslednje vreme već vidim da mu fali. Ne toliko finansijski, niko neće ostati gladan. Fali mu narod, publika, putovanja, on je prosto navikao da radi. Svi smo se sada navikli na Đanija, kad bude krenuo da radi, biće nam neobično. Ipak mi kažemo: ''Ne ponovila se ova 2020. godina'' - kaže Slađa, a Đani otkriva da se u njihovoj porodici u narednoj godni očekuju velika slavlja, te da planira da suprugu iznenadi za srebrnu svadbu.

foto: Printscreen/Premijera

- Obavezno ćemo napraviti veliko slavlje, da proslavimo kako dolikuje ženidbu sina i rođenje unuka. Nadamo se u 2021. godini, kad sve ovo prođe. Ipak je Miloš naš sin prvenac, biće veliko slavlje, svadba i Nikolino krštenje zajedno. Slađa i ja pravimo srebrnu svadbu u 2021. godini. Slavimo 25 godina braka. Ja stalno pričam Slađi o tome, spremam joj iznenađenje. Samo da izađemo iz svega ovoga, kod Trajkovića će biti veselja u narednom periodu - ističe pevač, a Trajkovići otkrivaju i kako će iznenaditi naslednike za Novu godinu, te šta su pripremili za unuka Nikolu.

- Deca su nam već velika, sve što im je potrebno, obezbedili smo im. Najiskrenije, naša deca stvarno nisu bahata i znaju situaciju da ja slabije radim, ne traže ništa, ni ne izlaze nigde. Ako im je potrebno nešto od trenerki, patika, to ćemo videti, Sofija nam je malo u svom fazonu, ali i ona je dobra. Bitno da je sve kako treba, Sofija nam je upisala srednju školu, pratimo svi zajedno nastavu, doduše ponekad Slađa malo više, Sofija prespava nekad nešto, ali dobro... Imaju deca sve, i patike i telefone. Mi sada kad uđemo u radnju više ne gledamo za sebe, sve je sada podređeno unuku. Miloš nam prebacuje što mu kupujemo toliko, a Slađa mu kaže: ''Gledaj svoja posla''. Još malo čekamo da poraste da mu kupujemo igračke, sada je mali još, uglavnom mu kupujemo garderobu. Spremamo za unuka sada veliki novogodišnji paketić - kaže poznati bračni par za naš portal, a Slađa otkriva kako će porodica Trajković provesti novogodišnju noć, kao i kad je Đaniju blo najteže da izađe pred publiku i održi nastup.

foto: Nemanja Nikolić

- Za Novu godinu smo kod kuće, svi ćemo biti na okupu. Marko, Miloš, Sofija, beba, ja, Đani, ako ne bude mogao da održi nastup zbog situacije, a ako bude išao, onda ćemo se okupiti bez njega. Mi od Đanija živimo, to je njegov posao. Mnogo puta je on pevao i kad mu se nije pevalo, ali prosto mora. Najteže mu je bilo kad je umrla moja majka, on je za nju bio mnogo vezan, mnogo ju je voleo, a morao je da održi nastup. Morao je dan posle sahrane da ide da peva. Ima on dane kad mu nije ni do toga da priča, a kamoli da peva, a mora, šta će... To je posao - kaže Slađa i otkriva kakvu gozbu sprema za doček.

- Na novogodišnjoj trpezi naći će se naravno sarma i pečenje, ruska salata, torte, kolači, biće svašta - ističe ona i otkriva da li se čula sa vanbračnim sinom Nikolom, koji živi u Americi, nakon što je dobila unuka, kom su takođe dali ime Nikola.

- Pisala sam mu poruke, nismo se čuli. On je za to sigurno čuo, rekli su mu braća po ocu ili neko. Nije to preko sveta. Nije mi se javljao, nismo se čuli, nije mi ni čestitao, ništa... Volela bih da se da se vidimo i čujemo iskreno. Kažu: ''Kad bi sve bilo lepo, ne bi bilo dobro'' - poručila je Slađa za kraj intervjua.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Pink

Kurir