NASILJE, HAPŠENJA, AFERE SA MALOLETNICIMA, DROGA! Ovi skandali su potresali ESTRADU, a jedan Srbija nikad neće moći da OPROSTI

Pandemija korona virusa, koja je zahvatila celi svet i odnela hiljade života, uticala je na sve sfere društvenog života. Jedna od možda i najugroženijih kada je reč o poslu su i pevači, glumci, umetnici koji već mesecima nemaju nastupe, ne drže koncerte, ili ne mogu da zbog zdravstvenih mera i ograničenja u broju ljudi koji mogu da budu u jednoj prostoriji da igraju predstave. Međutim, godina iza nama nije manjkala za skandalima na našoj estradi. Možda ih ima manje nego prošlih godina, ali svakako nisu manje skandalozne.

Uhapšena Tijana Ajfon u BIH zbog prostitucije

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv starlete Tijane Maksimović (28), poznate kao Tijana Ajfon, zbog sumnje da je vrbovala i navodila dve osobe na pružanje seksualnih usluga u maju ove godine u Bijeljini, a kako je navedeno, njoj se na teret stavlja "međunarodno navođenje na prostituciju".

Da podsetimo, Tijana Ajfon je uhapšena u akciji "Kristal", a pored nje privedeno je još 15 osoba zbog organizovanja orgija i kokainske žurke u jednoj vikendicu u Suvom Polju kod Bijeljine. Starleti je tada određen pritvor, iz kog je izašla posle mesec dana, dok su drugi uhapšeni uglavnom odmah pušteni.

- Maksimovićeva se tereti da je krajem maja ove godine podsticala državljanke Srbije s područja Beograda G. S. i S. P. da u cilju pružanja seksualnih usluga otputuju s njom u BiH, u Bijeljinu, te da na privatnoj zabavi pružaju seksualne usluge za novčane iznose od po 500 evra - piše bosanski portal Srpska info. Oni, pozivajući se na navode optužnice, pišu da je Tijana Ajfon s devojkama ilegalno ušla u BiH za vreme trajanje pandemije kovida 19.

foto: ATA images

Hapšenje za vreme policijskog časa

Porodica pevača Radiše Trajkovića Đanija, pevač Mitar Mirić i fudbaler Aleksandar Prijović privedeni su početkom aprila i u pritvoru proveli 48 sati jer su prekršili policijski čas i provodili se u jednom prestoničkom hotelu. Glava porodice Trajković, Radiša poznatiji kao Đani zajedno sa suprugom Slađanom, sinom Milošem i snajkom priveden je uz još 16 drugih nesavesnih građana u petak veče bili u lobiju jednog prestoničkog hotela. U danu kada je u Srbiji bio zabeležan najveći broj obolelih od korone, a smrtnost rasla iz minuta u minut, oni su u opuštenoj atmosferi ćaskali i ponašali se kao da se ništa značajno u zemlji ne događa.

Navodno se nazdravljalo i pilo, pravili se planovi i razmenjivale anegdote sa putovanja, dok je konobar vredno donosio jednu za drugom turu pića. Za stolom u blizini Đanijeve porodice, o svojim podvizima hvalio se Prijović, dok je Mitar Mirić u društvu prijatelja nazdravljao

1 / 5 Foto: Ana Paunković

Na teret im je stavljeno krivično delo Nepostupanje po zdravstvenim propisima u vreme epidemije. Svi oni su osuđeni na 3 meseca kućnog pritvora i nosili su nanogicu i nisi smeli da izlaze iz kuće.

foto: Ana Paunković

- Hvala Bogu, sve je super. Desilo se sve spontano, bezveze. Nisam izlazio nigde, meni ovo odgovara, odmor. Drug me je zvao da popijem piće, da ga sačekam. Ja sam zvao i ženu da dođe. To se desilo u tri popodne, svaki dan se menja nešto. Znao sam da je policijski čas od pet, tako sam razmišljao. Samo su uleteli policajci, rekli: "Dajte dokumenta", bili su stvarno ljubazni - ispričao je Đani.

Hapšenje Romane Panić u Australiji

Pevačica Romana Panić uhapšena je krajem juna zajedno sa agentom za prodaju nekretnina Filip M. Oni su sumnjičeni se da su tokom marta i aprila postavljali uređaje za snimanje na tri bankomata u Brizbejnu u Australiji, i tako prikupili bankovne podatke 35 osoba - izjavio je sudija Okružnog suda u Brizbejnu Pol Smit.

Filip M. je priznao krivicu za 18 tačaka optužnice, Romana P za 16 i osuđeni su Filip M. na 14 meseci, a Romana P na 12 meseci, odnosno pevačica je puštena uslovno posle tri meseca.

"Kazna je odslužena i s tim je ta stvar završena. Niko nema pravo da me i dalje tretira kroz to i naziva me pljačkašem i kriminalcem, zbog mene i ljudi koje volim, moje porodice", rekla je Romana na konferenciji, pa objasnila kako je došlo do toga da završi iza rešetaka.

1 / 9 Foto: Stefan Stojanović

"Dva meseca sam bila u ustanovi. Imaš normalne uslove za život, sve je bilo čisto, sve je bilo novo. Bila sam sama u ćeliji, kao u Hagu. Imaš svoj krevet, svoj televizor. Bila je tamo još jedna osoba, sve je rešeno i za mene i za njega. Prvi Beograđanin u mom životu, skupo me koštao. Sve je završeno. On ne živi ovde. Neću ponovo ići tamo, moja baza je Beograd. U Australiju nikad ne bih otišla, eventualno na promociju moju knjigu na engleskom, ako me puste tamo. (smeh)", rekla je Romana u "Premijeri - Vikend Specijal".

Uhapšen Rasta

Pevač Stefan Đurić Rasta uhapšen je početkom oktobra u centru Beograda s nekoliko paketića marihuane.

Policija je kod pevača pronašla kada je policija kod njega pronašla pet grama marihuane, a potom je po nalogu tužilaštva urađen i pretres njegovog stana u kom je pronađena veća količina skanka. "Rastu je na dan hapšenja pozvao blizak prijatelj i pred kraj višeminutnog razgovora mu rekao da ponese 'salaticu'. Policiji je bilo dovoljno to što su čili reč 'salatica', pa su krenuli u akciju. Sačekali su da reper napusti stan, pratili ga i na kraju uhapsili sa drogom", rekao je tada izvor.

1 / 5 Foto: Kurir

Reperu je posle isteka mesec dana pritvora, krajem novembra još jednom produžen pritvor zbog mogućnosti ponavljanja krivičnog dela. On se tereti za krivično delo nedozvoljene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga.

"Za sada ga sumnjiče da je marihuanu držao u nameri da je proda, a za to nema ni osnovane sumnje, a kamoli dokaza. Nije mi jasno zbog čega tužilaštvo odlaže sa podizanjem optužnice, ali sam siguran da ga nijedan sudija neće osuditi na osnovu ovoga - rekao je pevačev advokat Vuk Tufegdžić.

Ljupka Stević razbila automobile svog dečka Simketa

Pevačica Ljupka Stević šokirala je region kada je u noći između 16. i 17. septembra u naletu ljubomore uništila dva automobila u vlasništu generala policije Dragiše Simića, sa kojim je, kako je tvrdila, bila u ljubavi 10 godina. Ljupka je sama na Instagram postavila snimke razbijenih vozila. Ona je prvo za medije tvrdila da nije razbila Simketove automobile, ali je potom priznala da je to uradila, ali i da ga je nokautirala.

- Nisam jela četiri dana. Kola su u ovom slučaju najmanje važna. Prolazim kroz ozbiljne ljubavne probleme. Ja ne znam šta žena drugo da uradi da spreči muškarca kad hoće da vara. Mene je zabolelo što sam ga navatala, a on me laže. Deset godina sam provela s njim i znam da me je varao s tri maloletnice. S njima ću tek da vodim privatni postupak. Ja njega nikad nisam prevarila. Eto, ja sam sposobna žena, domaćica i džabe - pričala je Ljupka za Kuri. - Pet godina se razvodi, ali ja sumnjam u to. Bilo mi je dovoljno što me voli i što imam njegovu pažnju. Želela sam i ja da imam porodicu, brak i da stvorim oazu mira s njim - priznala je tada pevačica.

Policijski general nije se mnogo komentarisao celi slučaj, on se nekoliko dana posle incidenta pojavio u emisiji Hit tvit pokazao kakvu povredu je dobio od pevačice.

foto: screenshot Pink tv

"Dobro veče, onako sam kako moram. Vidite da me razvlače mediji. Desilo se šta se desilo, javnost se uzburkala. Da nismo javne ličnosti, to verovatno ne bi bilo tako. Ima u ovoj državi većih skandala od našeg, ali eto", jedna je od retkih izjava generala koju je dao za emisiju Sceniranje na Kurir televiziji.

"Ljupka je uradila to što je uradila u nekom naletu besa. Ja je ne teretim, idemo dalje. Ne bih više nikoga da povređujem".

Porodična drama Tanje Savić

Pevačica Tanja Savić od početka pandemije prolazi kroz pravu porodičnu dramu, budući da je njen suprug Dušan Jovančević odveo mimo njenog znanja sinove Maksima i Đorđa odveo u Australiju. Pevačica prvo nije htela da priča o tome, krila je šta se dešava u njenoj porodici, da bi posle dva mesece otvorila dušu za javnost i priznala da se sa sinovima ne čuje jer joj suprug to brani. Čak se obratila i Ministarstvu vanjskih poslova, na čijem čelu je u tom trenutku bio Ivica Dačić.

"Za rešavanje ovog slučaja, moram da budem potpuno direkatan, ovo je pravno pitanje. Mi ćemo kao diplomatija uraditi sve što je na nama. Tanja se nama obratila 23. jula. Mi smo to predali Ministarstvu pravde. Skupili su sve potrebne informacije, a onda smo poslali zvaničnu notu Australiji. Treba reći da deca imaju australijske pasoše, a Tanja nema, ona ima važeću dozvolu za boravak u Australiji" , rekao je tad Dačić.

Međutim, iako pevačica tvrdi da su joj deca oteta i da nije dala dozvolu suprugu da sinove izvede iz Srbije, nedavno se oglasio iz Australije tvrdeći da su celu situaciju oni iscenirali i da se vole.

- Tanja i ja se jesmo pomirili. Govori mi da me voli i da misli na našu ljubav beskrajno. Ljudi, mi se volimo! Ovo sve što smo napravili, bio je naš dogovor kako bismo malo podigli prašinu - izjavio je on za medije, i čak pokazao njihovu prepisku, dok pevačica to kategorički poriče.

Tanja je prema Dušanu navodno bila veoma ljubazna, trudila se da mu udovolji, a sve kako mu ne bi bila povređena sujeta. Ipak, i tada mu je stavila do znanja da ne želi da se pomiri s njim i nikada joj na pamet nije palo da se vrati mužu.

Glumica Danijela Štajnfeld o silovanju

Jedan od skandala koji je danima punio novinarke stupce i naslovnice bila je i glumica Danijela Štajnfeld koja je tokom trajanja Filmskog festivala u Sarajevu predstavila svoj dokumentarac "Zaceli me", u kome je ispričala zašto je napustila Srbiju i svoju stranu priče kao žrtva seksualnog nasilja. Štajnfeldova, kako prenosi ugledni magazin Varajeti, napustila je zemlju pre nekoliko godina nakon što ju jedan moćnik iz industrije seksualno napastvovao. Napad je, kako ona tvrdi, ostavio traumu i dugo nije mogla da govori o tome. Nedugo pošto se digla bura o silovanju i filmskom moćniku, glumica je saslušana u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Naime, glumica je u izjavi pred tužiocem ispričala detalje silovanja i navodno samu sebe demantovala nakon pokušaja da medijima pripiše kako nisu dobro razumeli priču.

"U iskazu pred tužiocem ona je odbila da kaže ime filmskog moćnika koji ju je silovao i priznala da se boji tog čoveka. Kako je rekla, ona se plaši za život i u velikom je strahu da ne naudi njenoj porodici. Tokom svedočenja glumica nije odala nijedan detalj koji bi ukazivao na potencijalnog počinioca. Oni koji su je saslušavali ocenili su opis konktetnog događaja kao dosta specifičam, što se može objasniti činjenicom da je u velikom strahz", rekao je izvor tužilaštva.

"Te laži su opasne, imaju posledice i ja vas molim da ne verujete nikakvim tabloidima i žutoj štampi, ništa od toga nije istina, to su sve glasine. Oni me citiraju, nešto što nisam rekla, a sve je to poteklo kada je časopis Variety objavio članak o meni, a neki tabloidi su stavili to na Gugle translejt, potpuno pogrešno preveli i od toga se napravila cela priča, koja nije istina", oglasila se i glumica na Instagramu.

foto: Printscren

Skandali u Podgorici koji će Srbi dugo pamtiti

Pevačica Jadranka Barjaktarović početkom avgusta bila je u centru skandala nakon što je na nastupu u Podgorici pevala "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije", zbog čega je bila na meti žestokih osuda u Srbiji, ali i Crnoj Gori. Mnogima se zamerila, čak je i njena sestra bila ljuta na nju jer je optevala sramne stihove protiv Srbije.

Pevačica se tim povodom oglasila i istakla da joj je mnogo teško zbog svega što se dogodilo, te da, kako tvrdi, nije imala loše namere.

- Sama sam pala, sama se ubila. Jako mi je žao zbog cele situacije, otkako se to desilo nisam pri sebi i ne osećam se uopšte dobro. Pijem lekove da se smirim. Ja imam toliko prijatelja u Srbiji, da nikako ne bih mogla da išta loše za njih kažem. Teško mi je ne znam gde sam, nažalost sad nema nazad. Ja nisam ničija, ja ne pevam nikome, ja pevam samo za narod. Nadam se da će jednog dana proći sve ovo - rekla je Jadranka.

Afera sa maloletnicom

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavestilo je Zaštitnika građana da je Uprava kriminalističke policije podnela krivičnu prijavu protiv Jutjubera B.I. poznatog kao Baka prase, zbog, kako se sumnja, nedozvoljenih polnih radnji sa maloletnom osobom

Baka je najavio tužbu protiv devojke koja je njegovu prepisku s maloletnicama objavila na društvenim mrežama.

- Podneću privatnu tužbu zato što mi je ova devojka nanela materijalnu i nematerijalnu štetu. Materijalna je ta što mi sad sponzori masovno otkazuju saradnju, a nematerijalna što mi je povredila ugled i što sad preživljavam stres - rekao je između ostalog Baka Prase, objašnjavajući svojim pratiocima kako će on sve dokazati na sudu.

Ilić je, inače, i sam priznao kako je pozvao tinejdžerku da dođe u njegov stan da imaju seks, pravdajući se da nije znao koliko ona zapravo ima godina. Navodno, ona mu je pre dolaska rekla da je 2002. godište, a njena drugarica 2003, ali se kasnije ispostavilo da su mlađe za po dve godine.

Sin Olivera Mandića u zatvoru zbog nasilja

Darijan Mandić, sin popularnog pevača Olivera Mandića, osumnjičen za nasilje u porodici nad bivšom suprugom, na saslušanju kod tužioca navodno se branio ćutanjem, ne želeći da iznosi svoju odbranu. On je 9. novembra došao na adresu bivše žene, lupao je na vrata, a ona nije htela da mu otvori. Onda je sišao ispred zgrade i demolirao joj automobil.

Policija je tada izašla na teren i njemu su izrečene hitne mere za sprečavanja nasilja u porodici koje se odnose na to da ne sme da priđe i komunicira sa svojom bivšom suprugom.

Međutim, ubrzo potom, njega su policajci ponovo zatekli ispred zgrade u kom živi njegova supruga, te s obzirom na to da izrečene mere nije poštovao već ih je prekršio, odveden je kod prekršajnog sudije koji ga je kaznio kaznom zatvora od 30 dana jer je prekršio mere koje su mu određene. Odmah zatim je i poslat na izdržavanje kazne.

Mandić mlađi je za tri meseca dva puta bio u pritvoru 30 dana zbog nasilja u porodici. Mandići imaju troje maloletne dece.

Podsetimo, Jelena i Darijan Mandić ne žive zajedno od aprila 2018. godine kada je on napustio stan koji je u njenom vlasništvu, a u kojem su zajedno žveli. Zvanično su se razveli 10. septembra ove godine.

foto: Printscreen Twitter, Dragana Udovičić

