KAD ME VIDIŠ SA MASKOM, SVE TI JE JASNO! Keba iskreno o 2020. godini: A evo šta je poželeo u novoj 2021!

Pevač Dragan Kojić Keba poznat je po tome koliko voli da se druži sa svojom publikom, ali mu je to u 2020. godini bilo onemogućeno. Zbog celokupnog stanja i epidemije koronavirusa koja je zavladala u Srbiji, Keba kao i njegove kolege, nije mogao da nastupa, a sada je priznao koliko mu sve to nedostaje, kao i da će sa svojom ćerkom Natašom uraditi nešto što je dugo čekao.

foto: Printscreen

- Kad me vidiš sa maskom, sve ti je jasno, da se ova godina razlikuje i te kako od prethodnih godina, ali sve ovo traje... Šta da radimo. Kako mi ne bi nedostajala publika, da nije muzike i tog mog i hobija i profesije, verovatno bih sve teže podnosio, ali onaj glavni vitamin nedostaje, a taj vitamin je publika. Spremam i već sam na dobrom putu da uradim jedno sat i po programa mog koji će biti na Jutjubu, gde ću sigurno predstaviti 20ak mojih pesama, ako ne i više, biće premijerno moja Nataša, obećala je da će se uključiti. Siguran sam da će publika uživati i ja sa njima. A kada prođe tih sat i po vremena, onda uhvatim tu samoću i čovek vidi koliko mu nedostaje to što me prati celu karijeru. I uvek kažem hvala Bogu i narodu što me prihvataju ovakvog kakav sam - rekao je Keba i dodao:

- Pre svega bih poželeo svima duhovno zdravlje, a u ovom vremenu je duh najbitniji. Ja uvek kažem da želim ljudima da u duši i džepu budu bogati, to je nekako povezano. Sve će drugo doći i proći, budite optimisti i ne dajte da vam u nekoj većoj meri sve ovo zaseni ono kako na najlepši način vidite, a to je svakodnevni život, porodica, prijatelji, bez obzira što smo fizički udaljeni. Radite na sebi, kad sebi udovoljite, udovoljili ste i sebi i drugima.

foto: Printscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/Pink/M.M.

Kurir