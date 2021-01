OGLASILA SE TAMARA ĐURIĆ NAKON ŠTO JE NA SVET DONELA ZDRAVU DEVOJČICU: Da sam znala da je osećaj ovakav, ranije bih rodila!

Rijaliti zvezda Tamara Đurić porodila se danas i na svet donela ćerku, kojoj će ona i njen partner Nikola dati ime Tamara.

Porođaj je prošao u najboljem redu, Tamara je na svet donela zdravu devojčicu. Ona se sada oglasila pa otkrila kako se oseća.

- Prelepo se osećam... Da sam znala, ranije bih rodila bebu. Ništa ne može da se uporedi sa ovim osećajem - poručila je Tamara Đurić.

Starleta Tamara Đurić nedavno je otkrila da je imala problema u trudnoći.

"Osećam se super. Malo mi je promenljivo raspoloženje, ali generalno je dobro. Nisam imala mučnine, tegobe, naglo gubljenje kilograma, ali psihički sam bila nestabilna tokom cele trudnoće. U četvrtom mesecu sam imala veliki problem, i to sam rešila. Imala sam i koronu i poteškoću u trodnoći. Trebao je plod da se očisti, jer nisam bila dobro, ne plod. Onda je jedan profesor rekao da sve to može da dođe na svoje", počela je ona i dodala:"Već mi je bio zakazan termin za čišćenje, ali hvala Bogu sve je bilo dobro. Nisam verovala da će to da se reši. Nije da sam krila trudnoću. Obožavam što sam u drugom stanju i što ću dobiti bebu. Osećam se više ženom nego ranije".

"Već mi je bio zakazan termin za čišćenje, ali hvala Bogu sve je bilo dobro. Nisam verovala da će to da se reši. Nije da sam krila trudnoću. Obožavam što sam u drugom stanju i što ću dobiti bebu. Osećam se više ženom nego ranije", rekla je ona za Blic.

