ISKRENA I BEZ DLAKE NA JEZIKU: GOCA PRVI PUT O MILJANINOM DETETU: Lena će sama odlučiti da li će upoznati polubrata!

Goca Tržan je srećna i zadovoljna ušla u Novu godinu jer nema finansijskih problema s obzirom na to da pevanje nije jedina profesija od koje živi.

Ona u intervjuu za Kurir priča kako uspeva da sačuva brak sa 14 godina mlađim mužem Radomirom Rašom Novakovićem, a prvi put je progovorila o tome šta zaista misli o sinu kojeg je njen bivši suprug Ivan Marinković dobio sa Miljanom Kulić.

- Ne treba Lena o tome da razmišlja. Ona ima 13,5 godina i tek kada bude punoletna moći će da se izjasni. Za sada ona ima Rašu i mene i to je to. Lena ima stav, oštra je i izrazila je želju da će biti advokat, ima jezičinu, prokletinca (smeh), ali ima svoj stav i ume da ga iskaže, za raziluiku od mene i te kako ume da se izbori. Ponaša se kao da ima 25 godina.

Neki ljudi kažu da je tvoj bivši muž Ivan napravio dete Miljani samo da bi se tebi osvetio.

- Može da ti se sveti samo neko do koga ti je stalo. U tom slučaju bih morala da imam emociju. Ja imam ogradu i ona ne može da se preskoči. To su životi koji nemaju veze sa mnom. Ne želim neko moj mir i komoditet da dira i za to se borim. Kad je zaštita moje porodice u pitanju, spremna sam grkljan da ti izvadim bez ikavog problema, tu sam jeziva.

Da li je tvoj brak zaista savršen?

- I savršen i nesavršen. Savršen brak podrazumeva konstantno uživanje i provođenje vremena sa čovekom sa kojim ste. Nas dvoje imamo iste probleme kao i drugi bračni parovi. To što je Raša mlađi može da znači da on ima samo više tolerancije i strpljenja, ali on je muškarac koji isto baca čarape gde stigne. Kao što ja nemam osećaj da ne smem da diram komjuter jer ako stisnem dugne onda će sve da ode u pi..u materinu. Ali, mi o svemu pričamo i to je ključ dobrog odnosa.

Da li si pala u iskušenje da gledaš druge mušarce?

- Stalno gledam druge muškarce, isto kao i što Raša gleda druge žene. Ali gledati ne znači želeti nekog drugog.

A jesi li nekada poželela?

- Nisam, jer moj muž zadovoljava sve moje potrebe. Imala sam strah da se potpuno predam jer sam smatrala da je to slabost i da on posle ima moć da me uništi. Međutim, tek kad se predaš tada ostvariš najveću snagu u svom životu. Nemam potrebu da budem najlepša žena, niti da mi se neko udvara, ja sam svoju potrebu da budem srećna i zadovoljena ostvarila. Valjda zato jesam mirna i iz mog unutrašnjeg osećaja dolazi i fizički izgled.

Kako je najbolje zadržati mlađeg muškarca?

- Dati mu slobodu. Muškarci su često nesigurni u svojoj seksalnost, pa često varaju kada su nesigurni i kada imaju potrebu da se dokažu sami sebi. Nemaju svest da kada to urade, to ima malo dublje posledice za razliku od žena. Daleko od toga da su žene verne, čedne i samo njih muževi varaju. Muškarci imaju potrebu za dokazivanjem i ti muškarcu treba da pružiš sliku u ogledalu. Nikada ne treba da se opustiš i da on ima osećaj da si ti na čekanju šta god on da uradi. Moj muž vrlo dobro zna da ja ako poželim da uradim da ću to mnogo pre njega da uradim, mnogo lakše, a mogu i mnogo više.

Mnoge žene bi se složile s tobom.

- Nisam pametna samo sam iskusna. Muškarci jezivo mrze kada ih ispituješ tipa "Gde si bio i sa kim si bio". To je njima jahanje po kičmi i veoma ih frustrira. Veruješ li u Rašinu vernost? - Nikad nisam sumnjala niti sam imala potrebu da ga proveravam. Da sam to radila verovatno bih našla da se sa nekom nekad dopisnuo, ali to je sve što bi mene ugrozilo. Oprostila bih mu sigurno fizičku prevaru, ali ako me emotivno ugrozi, sigurno bih mu napravila pakao od života.

Na šta si sve spremna?

- Uh, uh uh. Raša mene strašno oseća i recimo i kada me povredi i kada nije ispravan ja umem da se udaljim od njega. Ne fizički. Recimo, sedim pored njega, a on viče "Zašto si tako daleko?" Umem da budem neverovarno hladna i moja pasivna agresija ume da povredi onog ko je pored mene.

Da li mislis da bi vas dete još više zbližilo.

- Ne, jer je nama dete samo želja. Ja dete želim više nego Raša. On ne želi da me pritiska, jer mi dete imamo i on se ostavruje kao otac svakoga dana, tako da bi nama dete samo dalo nove zadatke u životu. Često sam videla da žene rađajuu brakovima koje ne funkcionišu da bi zadržale brak i to je ozbiljna greška, jer ono što ne valja dete još brže pokida. Ljiljana Stanišić

Muzika je na čekanju Kakvi su ti planovi u Novoj godini? - Sve sam završila što mi je bilo u planu za 2020. godinu. Sad nastavljam da radim svoj šou. Snimila sam pet pesama, ali sam u fazonu kome da pustim jer nema finanisjke koristi od toga, a ja ipak radim posao da bih mogla da živim. Muzika je na čekanju, pa ću jednu po jednu pesmu da puštam.

