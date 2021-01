CECA OTKRILA ZAŠTO NE SNIMA DUET SA ANASTASIJOM! Evo kako savetuje ćerku i zbog čega ona PREVRĆE OČIMA!

Ćerka folk dive Svetlane Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović krenula je majčinim stopama, a svoju karijeru gradi isključivo sama zahvaljujući svom glasu i radu.

Ceca je sada progovorila o duetu sa Anastasijom, te je otkrila da njena naslednica za sada ne želi da snime pesmu zajedno.

"Mlada je ona još uvek na estradi, i potpuno je svesna da je na početku karijere. Ma ne odbijam ja, odbija ona. Nije do mene. Imala sam neku pesmu i kažem joj: "Super bi bilo da ti i ja snimimo duet", ona kaže: "Ne, mislim da još nije vreme da ti i ja radimo na duetu". Ona je skromna devojka. Stalno se konsultujemo, i sa njom i Veljkom. I ona sa mnom, idemo zajedno u studio. Ona je aktivna, vredna", rekla je pevačica.

foto: Pritnscreen

Na pitanje da li je ona Anastasiji najveći kritičar i kako je savetuje što se tiče muzike, Ceca je odgovorila:

"Kritična jesam, ja sam objektivna. Ako tražiš moje mišljenje, očekujem da ću iskreno i da ti kažem. Ja nisam u fazonu: "Divna si, to ti je sve fenomenalno i super". Ne činim joj tako nikakvu uslugu. Kažem joj kad mi se ne sviđa kako je otpevala, ovo možeš bolje. Ne da ja sad namećem svoj model pevanja, to mi nikada ne bi palo na pamet. Ona gradi sebe. Ali da pokuša ponovo, dodaj još neku fazu ovde... I zaista sluša, jer ima apsolutno poverenje u mene. Kada je u gluvoj sobi i kada počne da prevrće očima, tačno znam da sam je udavila. I onda je pitam: "Da li ti to prevrćeš očima", a ona kao "Ma ne. U redu je, opet ću". Mislim majina ćerka, i ja to isto radim kada sam u gluvoj sobi", priča ona kroz osmeh.

foto: Pritnscreen

Voditeljka Dajana Paunović pitala je svoju gošću da li je mirnija i poslužnija Anastasija ili njen sin Veljko.

"Anastasija. Ona je dete za poželeti. Veljko je uvek bio nemirno dete, ali uvek lepo vaspitan, činjenica je. To mogu da kaže, baš me briga šta će ko da misli. Ali nemirno duha, ne može da sedi mirno dva minuta. Anastasija je mirna, tiha... Ona je sve svojom mirnoćom dobijala odmah. A on kad krene "Želim, hoću, želim, hoću", e onda ne može", rekla je Ražnatovićeva.

foto: Printscreen/RTS

S obzirom da je Veljko u junu postao i otac, Ceca je istakla da je on veoma posvećen sinu Željku kojeg je dobio u braku sa Bogdanom Ražnatović.

"Predivan je otac. Jako posvećen svom detetu. I to sam od njega očekivala jer obožava decu. Posvećeni sportista. Zaista mogu da kažem da sam srećna žena što se moje dece tiče. Samo nek i Bog čuva i nastave da budu ovakvi i za mene je misija u životu ispunjena", zaključila je ona u emisiji "Svitanje".

foto: Printscreen/Instagram

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir