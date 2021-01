MARIJA BULAT OTKRILA DA LI JE ZAMERILA MARKU ŠTO JE NIJE SAČEKAO PO IZLASKU: Mislili su da će se nešto promeniti! Sve je bila ŠALA

Belu kuću je napustila Marija Bulat, supruga pevača Marka Bulata, koja je u duelu izgubila od Ivane Marinković. Marija je samo sedam dana bila učesnica "Zadruge 4" ali je imala dovoljno vremena da sagleda ukućane i njihove odnose.

foto: Printscreen

Nakon izlaska iz Imaginarijuma Marija je progovorila o detaljima koje nismo mogli da vidimo sa druge strane ekrana.

Ona je u intervjuu otkrila kako izgledaju neki ljubavni odnosi u kući i da li joj je žao što nije bila aktivnija.

Da li ste se iznenadili što ste tako brzo napustili "Zadrugu"?

- Pa iskrenio i nisam, mislim da sam došla u nezgodno vreme, dan posle Nove godine i dan pred Zadrugoviziju o kojoj se tako mnogo pričalo. Bila sam jedini novi učesnik, možda je i zbog toga što sam ušla sama, tako da nisam imala dovoljno prostora i vremena da se pokažem, tako da nisam bila iznenađena. Došla sam u centru dešavanja.

Sinoć u studiju ste bili iznenađeni što se vaš suprug nije pojavio da vas dočeka. Da li ste mu zamerili?

- Nisam mu zamerila, znala sam da je bio sa decom u selu i oni su mislili do poslednjeg momenta da će se tu nešto promeniti, međutim nije. Bio je tu Pavle tako da nema veze, sve je to bila šala. S druge strane nikada ne znaš da li je tebi neko nešto zamerio, ta druga strana. To ume da bude nezgodno. Mogu iskreno sada da razumem one koji ostanu duže tamo.

foto: Printscreen Zadruga

Mnogo se priča o odnosu Tare i Ša, da li ima nešto više tu od prijateljstva?

- Ja iskreno nisam primetila... Verovatno to nekima tako i izgleda ali dok sam bila tamo ja stvarno nisam ni videla ni osetila, niti čula nešto neprimerno od njih dvoje. Tara, ona je takva u mnogim situacijama... Voli tako svakog da štipa i grli... Svako od njih ima svoje bubice tamo, ali ja zaista nisam ništa osetila.

Kako vam deluje odnos Nadežde i Tome?

- Sa njima sam najviše pričala i provela vremena. Prosto znam kroz šta su prolazili. Prekorila sam oboje. Ali zaista mi je bilo glupo da ustanem i kažem bilo kome "ti si debil", "ti si monstrum", prosto žena je bolesna znam kakve probleme ima sa šećerom. S druge strane dok sam bila u izolaciji pošto su oni u rehabu čula sam ih kako se i smeju i neke njihove zajedničke momente. Nadeždi zaista želim da ozdravi i nikoga na silu ne može da zadrži bila ona tamo ili kako već, što sam joj i ja rekla.

foto: Pritnscreen

