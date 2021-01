IVANA ALEKSIĆ PRVI PUT PROGOVORILA OTKAKO JE ŠA UŠAO U RIJALITI: Imala sam problem sa zdravljem, neću da stvaram dodatni STRES

Reper Nenad Aleksić Ša i Tara Simov u poslednjih nekoliko nedelja su sve prisniji, a to bi moglo da utiče na njegov brak sa suprugom Ivanom sa kojom ima dva sina.

Iako Ša tvrdi da među njima nema ništa više od prijateljstva, snimci na kojima je ljubi i leži sa njom u krevetu govore više od reči. Reperova partnerka Ivana ne želi da daje izjave za medije, dok njegova bliska drugarica i pevačica Višnja Petrović to potvrđuje.

"Nenad ima tu lošu sreću da u rijalitiju pokazuje više svoje loše strane nego dobre i nije svestan kako to izgleda napolju. Tako je bilo i prošli put. Jednostavno ima loše procene. Napolju je jedna vedra i nasmejana osoba, dok je u kući drugačije", smatra pevačica koja između njega i Tare vidi samo prijateljstvo.

"Sa njegove strane vidim čisto prijateljstvo, ali isto tako smatram da treba da bude mnogo jasniji da ne bi dolazilo do sumnje da između njih ima nešto više od prijateljstva", poručuje Petrovićeva koja konstatuje da Tara i Nenad jesu bliski.

"Njih dvoje jesu bliski i to se vidi. Ono što ja smatram ispravnim je da on treba da se postavi kao neko ko je nedodirljiv iz razloga što on nije slobodan muškarac. Njegova dužnost po mom mišljenju je da jasno svim ženama u kući stavi do znanja da je Ivana broj jedan za njega. Poznajući Ša, znam da mu je uvek više prijalo žensko nego muško društvo, pa me zato i ne čudi druženje i bliskost sa ženama", govori Višnja, dok na pitanje kako bi ga Ivana posavetovala da može, odgovara:

"Ona mu je žena, nije mu mama. Ni ja mu nisam mama (smeh). Nas dvoje se ne slažemo u mnogo stvari iako smo prijatelji, šta god bih mu rekla on bi rekao da nisam u pravu jer je jako tvrdoglav i tako sve u krug dok ne udari glavom u zid", zaključuje Višnja.

Ivana nije želela da komentariše za medije Nenadovo ponašanje.

"Dogovor je da ne dajem izjave tokom trajanja rijalitija. Kada Ša napusti belu kuću, biću rada da pričam o svemu. Imala sam problema sa štitnom žlezdom i ne želim da sebi stvaram dodatni stres i pritisak izjavama", poručuje Ivana.

