TRUDNA IVANA KORAB PRIZNALA ZBOG ČEGA SE VRATILA U SRBIJU: Manekenka čeka dečaka, a ima i OZBILJNE PLANOVE!

Ivana Korab do kraja meseca postaće majka, o čemu je otvoreno pričala.

Korabova zbog manekenstva boravi u Americi već 12 godina, gde je pohađala i školu glume, nakon čega je imala i filmske angažmane. Ivana je sada otkrila prave razloge svog povratka u Beograd.

"Trudna sam, otvorila sam butik i otvaram restoran", otkrila je Ivana. Ivana je srećno udata već dve godine, iza sebe ima jedan brak.

"Ljudi su svašta pričali kao i uvek, ali ja nisam ništa demantovala. Kada sam objavila da sam trudna, videla sam razne komentare ''Ko je tata?'', ''Tata je malo oženjen?''... Jeste oženjen, al za mene, već dve godine", odgovara hejterima manekenka.

Uskoro će postati majka i u skladu sa tim otkrila je pol bebe i koje to ime planira da da svom detetu.

"Znamo da je dečak. Imamo dva imena oko kojih se dvoumimo. Meni se muž smeje kada kažem da prvo moram da vidim bebu da bih odlučila koje ime ću dati", kaže Ivana.

Zatim je progovorila o vantelesnoj oplodni i podržala sve majke koje se odluče na taj korak.

"Planiram da pričam o tome, jer ljudi ne pričaju dovoljno o tome. To je postao tabu, to je sramota. Ako se to radi, muškarac je manje muškarac ili žena manje žena, a ja smatram da je u današnje vreme to postalo toliko zastupljeno, a da se devojke iz svojih ličnih neznanja mnogo uplaše, jer ne dele iskustva i sramota ih je da pričaju o tome", zaključila je Korabova u "Premijeri".

