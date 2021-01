RADOJKA I 2 DECENIJE MLAĐI TONI IMAJU SAV LUKSUZ, A PONAŠAJU SE KAO NORMALAN SVET: Uhvatili se za ruke i šetaju plažom! (VIDEO)

Dara Bubamara presrećna je u novoj vezi, a to govore i njeni "storiji" na Instagramu.

Pevačica je sa 24 godine mlađim Tonijem otputovala u Dubai. Njih dvoje uživaju u toplim krajevima, ali i luksuznim hotelima, a pratioci pevačice oduševljeni su što je počela da deli sve sa njima na društvenim mrežama.

Bubamara se na jednom snimku držala za ruke sa Tonijem, pa su kao tinejdžeri šetali u pesku, a ona ga je označila.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, mladi biznismen je Bubamaru vodio i na Maldive, kada je Kurir i razotkrio da su u vezi. Od tada se Dara i Toni ne kriju, pa često objavljuju fotografije na kojima su zajedno. Za taj odmor pevačicin partner je platio više od 6.000 evra za svega nekoliko dana boravka. U pitanju je luksuzan smeštaj, pa i ne čudi ova cena.

foto: Printscreen/Instagram

Tonijev prijatelj otkrio nam je pre 2 meseca i da je on jako dobar dečko, da je lepo vaspitan i pravi drugar, te da se ne ljuti što ga društvo malo provocira zbog veze s Darom. Kaže i da je on uvek voleo poznate ličnosti, a sada se šale s njim da je našao dobru matorku. Ipak, kako kaže, Toni to stoički podnosi i prihvata šale, a otkrio nam je i da se ljubavni par ne razdvaja i da je Dara već upoznala neke od njegovih drugara, te da im se rado javi na Tonijev telefon kada hoće da je pozdrave.

foto: Printscreen/Instagram

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir