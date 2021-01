DAVID PATI NAKON RASKIDA SA KORAĆEVOM! Oglasio se Lazar Jeremić: Samo Ana zna šta je bilo na Jahorini! Njemu nije LAKO!

Vest o raskidu Ane Korać i Davida Dragojevića kao bomba je odjeknula u medijima pre par dana. Povodom raskida se oglasio i Lazar Jeremić, koji je jedan od Davidovih najboljih drugara. On je poručio da nije istina sve o čemu se šuška u javnosti, ali da želi da ispoštuje želju svog drugara i ne komentariše previše ovaj raskid. Otkrio nam je da Davidu nije lako i da pati zbog rastanka sa Anom.

Kako komentarišeš raskid Ane i Davida?

- Ne mogu ništa da kažem. Sa Davidom sam po ceo dan i sve što mogu da kažem je da mu nije lako. Sve znam, ali ne smem ništa da ti otkrivam. Veruj mi da nisu pravi razlozi sve što se piše i priča.

Da li je istina to što se pisalo o njenom odnosu sa Stefanom Karićem?

- To me ne interesuje. Šta je bilo tamo, to samo Ana može da zna.

Vidimo da ste zajedno proslavljali tvoj rođendan i da je tu bilo neko žensko društvo... Da li je David već "bacio oko" na neku tvoju drugaricu?

- Iz ženskog društva bila su tu samo Eleonora, koja je zauzeta, i moja devojka. Ostalo su sve bili parovi i muškarci. David je došao samo na 10-15 minuta i otišao.

Ti odlično poznaješ Davida, kako ti se čini da se on nosi sa raskidom? Da li je dobro?

- Naravno da nije, ko može biti dobro kad pukne nešto što je trajalo dve godine i kome si dao sve i za koga si bio tu i posvetio mu ceo svoj život. Na svaki mogući način si nešto pružio, odakle, šta i kako se ne dovodi u pitanje.

