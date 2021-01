GAGI OTVORENO O ODNOSU SA ANABELOM ATIJAS! Denser otkrio i kakva je Luna kao trudnica: Razmažena je, traži sve! LETIMO OKO NJE!

Gagi Đogani progovorio je o ćerki Luni Đogani i trudnoći, a onda se osvrnuo na bivšu supruguAnabelu Atijas.

foto: Printscreen

- Luna je tu bila inicijator. Dosta je dobra u iznenađenjima. Pre 4-5 dana Nina je došla kući sa drugaricom koja ima maltezera i ja sam se oduševio. Što je Luna primetila i organizovala sve. Otišli su do Novog Sada, uzeli mi kucu... Videli ste kako sam reagovao - kaže Gagi.

Kako je Luna već u petom mesecu trudnoće, ponosni otac je progovorio o njoj kao trudnici.

- Razmažena je i traži sve. Kao i svaka trudnica, mi letimo oko nje - dodaje on.

Kako kaže, Lunina trudnoća ga ne vraća u period kada je njegova bivša supruga Anabela bila u drugom stanju, jer ne poredi te dve situacije.

- Nisam joj čestitao, ne pričamo i to je to. Ja sam uvek govorio, ako se bude desilo, pozdraviću je. Bitno da funkcionišemo kao porodica, ja sa decom, ona sa decom i to je to - bio je jasan Gagi.

- Sa decom sam u nikad boljim odnosima. One su predivne, paze o meni, zovu non stop i lete oko mene - završio je on u emisiji "Premijera".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/M.M.

