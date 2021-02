JAVNO OTKRILA DA SE ZA VREME TRUDNOĆE UGOJILA 30 KG: Biljana Tipsarević priznanjem pokrenula lavinu komentara! NE ŽALI NI ZA ČIM!

Kreatorka i supruga tenisera Janka Tipsarevića, Biljana Tipsarević, iznenadila je mnoge kad je bez ustezanja otkrila da se tokom blagoslovenog stanja ugojila 30 kilograma.

Naime, ona je odgovarala na pitanja pratilaca na Instagramu, a mnoge dame su je upitale kako je održala kilažu u trudnoći.

- Nikako, zato sam se i ugojila 30 kilograma. Ali kad vidim njega tako veselog, zdravog i zadovoljnog, ne žalim - poručila je ona, koja je pre nešto više od pola godine na svet donela sina Nou, dok je sa Jankom već imala ćerkicu Emili.

Žena tenisera Janka Tipsarevića nedavno je otkrila koliko voli svoj posao, ali da nije pravila pauzu.

"Ja volim svoj posao, moda i ova profesija je takva da nema stajanja. Ne možete ni u jednom trenutku da napravite pauzu, nemate tu privilegiju. Privilegije imate u nekim drugim segmentima kada je pitanju to privatno preduzetništvo, ali nema predaha, nema stajanja", rekla je ona.

Tokom pandemije Biljana je bila u drugom stanju, a sada je otkrila kako je sve to podnela.

"To je bilo proleće, nismo ni bili toliko svesni i nismo znali da će to toliko dugo da traje. Ja imam dete koje ide u školu, to je bila još jedna novina za mene, da moje dete osam sati u školi nosi masku, da ne sme da pruži ruku kad se upoznaje", kazala je Biljana u emisiji "Premijera".

