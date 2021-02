UZ PESME ŠABANA ŠAULIĆA NAPRAVIO JE KUĆU: Kale Dijaman pevao je po celoj Evropi, a zbog jedne stvari nije prošao u Zvezde Granda

Pobednik prve sezone šoua "Nikad nije kasno" Stanoje Stanović, poznatiji kao Kale Dijamant, premunuo je u 54. godini od srčanog udara.

Kale je postao poznat posle pobede u muzičkom takimičenju, ali muzičku karijeru započeo 1983. a pomogle su mu najviše pesme Šabana Šaulića.

- Počeo sam da se bavim pevanjem 1983. godine. Put je bio trnovit. Karijeru sam započeo u Obrenovcu. Počeo sam da radim sa Gringom, koji je bio moja podrška. Posle sam nastavio da pevam u Beogradu, na splavovima na Savi, klubu narodnjaka... To je trajalo do kraja osamdesetih. Posle sam krenuo za Beč, tamo sam pevao dve godine. Posle sam otišao za Nemačku. A onda kreće ona muka - naveo je tada Kale.

- U to vreme postati zvezda na Zapadu, bez reklame i bez medijske podrške, bilo je teško. Ja sam prošao kompletnu Evropu. Mnogo sam pesama Šabana Šaulića otpevao. Od tih pesama sam napravio kuću, stekao porodicu, izgradio karijeru. Gospodin Šaban Šaulić je veliki uzor. Ovo je bio trnovit put, jer do "Granda" je teško doći - iskren je Stanković.

On je ispričao kako je dobio nadimak Kale Dijamant.

"Moje sestre, koje su živele u Parizu, su mi tepale: "Kale, Kale". Dijamant je došlo kada sam pevao s jednim mojim kolegom. On se iznervirao jednom prilikom i otprilike kaže mi: "Kale, hajde da snimimo nešto. Svaka šuša snima. Ti si, bre, nebrušeni dijamant. Daj to da izbrusimo", rekao je tada Kale Dijamant. Pevač iz Obrenovca je otkrio da je njegovo prijavljivanje za takmičenje "Nikad nije kasno" krenulo preko šoua "Zvezde Granda", u kojem nije želeo da učestvuje:

- Ja za "Zvezde Granda" nisam hteo da se prijavim, jer nisam hteo da se takmičim s nekom dečurlijom. Dugo me moja žena molila. Međutim, moj šurak je pričao sa mojom suprugom i rekao: "Ja ću da ga prijavim, neka se naljuti, baš me briga". Ja sam došao iz Nemačke i on (šurak) me zove telefonom i kaže mi. "Slušaj ovako. Ubij ti mene, radi mi šta hoćeš. Ja sam tebe prijavio za "Zvezde Granda". Ja sam se nasmejao. Odemo mi tamo, kada tamo neka dečurlija. Šurak mi je rekao da pokušamo. Ja sam popunio formular i dolazim na red i krenuo sam da pevam jednu pesmu od Šabana Šaulića - naveo je Kale.

"Nisam sam znao kako se zova pesma, pa nisu mogli da nađu matricu. Sale Popović se samo nasmejao i rekao mi je: "Kale, velika je konkurencija, čuvaj se. Vidimo se u veteranima", pričao je Kale.

