MISICA OTKRILA KARIĆU ZAŠTO JE OSTAVILA DEČKA! Imam rupe u mozgu, ne sećam se ŽIVOTA NAPOLJU, 60 dana i 60 noći vodim bitku!

Nakon što su se sredili, i pripremili za spavanje, Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić legli su u krevet, gde su, kao i svake večeri porazgovarali o svemu.

- Imam osećaj da su svi zajednički drugari i prijatelji sada samo njegovi. Ja sam sada najgora, sto posto. Ali naravno, postoji 1000 razloga sa kojima mogu da se ogradim, i nikada nešto loše neću reći. Ko god da bude sa njim, biće srećan - rekla je Jovana, pa dodala:

- Podseća me na Anđela, mada Anđelo još nije došao do nivoa na koji sam ja Luku dovela. Znaš, njemu treba neka ozbiljna devojka. Luka je mene upoznao, video neku drugu stranu ljubavi, i normalno je da je tu bilo grešaka, koje sam ja svojom mudrošću razumela. Ponosna sam na sve. Sigurna sam da me voli, i ja njega volim...Kao čoveka mislim. Znam da niko prema njemu neće promeniti način ponašanja - dodala je misica.

- Koje je on godište? - pitao je Karić.

- Devedeset peto. Ja moram sa njim da porazgovaram, ja sam bila u njegovoj kući. Svi ga znaju, moji ga znaju. Izgleda da ja ravnodušno pričam, ali nije tako, meni je teško, a treba da se borim kao lav - pravdala se misica.

- Imam rupu u mozgu, ne sećam se života spolja, ne sećam se majke, kako živim, šta radim kada ustanem ujutru. Zaboravila sam ulice, sve... Baklave sa rođendana poslala je njegova baka, sigurna sam. Ja 60 dana i 60 noći vodim bitku - dodala je misica.

Zašto si to uradila na radiju? - pitao je Stefan Karić.

- Pa eto, tražila sam neki pogodan momenat. Mi smo se pre radija uhvatili za ruku, a zamisli da ja nisam raskinula, i da su taj klip pustili večeras, morala sam da preduhitrim raskidom - pravdala se Jovana.

Kurir.rs/I.B.

