MOŽDA JE PIKIRANA DA GA OPERE OD NJEGOVE RUŽNE PROŠLOSTI! Šopićka bez dlake na jeziku o romansi Karića i Jovane: Nije ga ŠTEDELA!

Bivša zadrugarka Ivana Šopić oglasila se povodom flertovanja i romanse njenog bivšeg dečka Stefana Karića i misice Jovane Ljubisavljević.

foto: Printscreen

Kako je poznato, Šopićeva je stavila tačku na romansu sa Stefanom neposredno po izlasku sa velelepnog imanja iz Zadruge 3, a spekulisalo je da je baš Osman Karić odgovoran za taj ljubavni brodolom. Ivana nam se odazvala telefonskim pozivom i odgovorila na goruća pitanja.

- E, pa meni su slatki zajedno, možda su fizički neskladni, ali su energetski kliknuli, što je mnogo bitnije i imaju mnogo zajedničkih tema. Mislim da trebaju da se posvete nekoj kulinarskoj emisiji, jer im je hrana jedina, ups, izvini, jedna od tema. Lepo je kada sa partnerom deliš ista interesovanja - rekla je Ivana.

Kako se dosta spekuliše da Karić ima iste poteze sa devojkama kada započinje neku romansu, Ivana je otkrila da li u nekim scenama sa misicom vidi sebe.

- Ne može da se poredi početak našeg i njihovog odnosa, jer ja nisam bila ničija meta, počeli smo vezu iz ljubavi i spontano, mada kako prolazi vreme, sve više mislim da sam bila pikirana, bila sam u zabludi, pikirana sam iz drugih razloga, da ga operem od optužbi da je homoseksualac, a možda je Jovana pikirana da ga opere od njegove ružne prošlosti, Iva, Ivane. Tako da ne znam ko je pikiran, ko je karo, ko je tref, ko je herc, ali mi sve ovo liči na crtani ,,Mačke iz visokog društva" - izjavila je Šopićeva i objasnila poslednju konstataciju:

foto: Printscreen/Instagram

- Zato što mačke koje su nasledile bogatstvo i ogromno nasledstvo, završe na kraju na ulici, zajedno sa uličnim mačkama. Toliko od mene, idem da se odvezem kući svojim Ponijem i slušam muziku. Hvala i prijatno! - pojasnila je Šopićeva, a za kraj je prokomentarisala da li za sebe zapravo misli da je ulična mačka:

- Ne mislim na sebe, ja sam za te mačiće ozbiljna džukela - govori Šopićka i zadaje poslednji udarac:

- Ja sam razapeta od optužbi da sam se ponašala isto u svim ljubavnim odnosima. A sada kad gledam Zadrugu, ne znam je l' repriza Zadruge 3 ili gledam uživo Pink Zadrugu 4, jer on radi apsolutno iste stvari, kao u prethodne dve veze. Imate na Instagramu puno kompilacija, iliti što bi Maja Marinković rekla: Komparacija (hahahahahahaa). Smešna sam sama sebi kada se setim za šta sam se pravdala i kome. Shame on me! - dodala je Ivana.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Pink/M.M.

BONUS VIDEO:

Kurir