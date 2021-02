MINA VRBAŠKI JE PRE RIJALITIJA IZGLEDALA SKROZ DRUGAČIJE! Sa 17 radila estetske zahvate, na ovim slikama je neprepoznatljiva! FOTO

Danas je na Instagram nalogu podrške rijaliti učesnika Frana Pujasa osvanula fotografija Mine Vrbaški. Ono što je zanimljivo da Mina ne izgleda ni pola kao što izgleda danas.

foto: Printskrin/Instagram

Primetno su joj manje usne i jagodice. Mina se tokom prošlog leta i sama na svom Instagram nalogu prisetila kako je izgledala kao devojčica.

foto: Printskrin/Instagram

Nema sumnje, da se rijaliti učesnica dosta promenila iz ovog perioda, a takođe nema sumnje ni da se podvrgla estetskim zahvatima.

Podsetimo, Vrbaški se i dalje nalazi u rijaliti programu "Zadruga", a nedavno je sebi održala govor za pamćenje:

- Ja nisam doživela u životu da me muškarac osudi, izvređa, da mi zameri šta sam radila, pravila ljubomorne scene, sve do "Zadruge 3". Da mi neko pravi neprijatnu situaciju. I što ja sada da dozvolim kad izađem napolju, moj život ovde i život napolju nisu isti... Ja ovakve stvari ne radim napolju, ne spletkarim, ne pravim zavrzlame. Napolju od ujutru do uveče nasmejana, prezanimljiva, imam prave prijatelje, za ručak, večeru, šoping, šetnju. Neću više ovim ljudima da dozvolim da mogu nešto da mi prebace. Neću više da dozvolim sebi da budem najgora. Sada imaju ove moralne dame, gospođe, devojke, pa neka njih navode. Polako se iznose priče. Možda je trebalo meni tri godine da se dese 100 grešaka, da ne bih napravila 101. Ja sam realna za sebe, ja shvatam svoje greške. Mislim da sam se osvestila, mislim, a vreme će da pokaže. Neće me više niko maltretirati, ustajem mirne glave od sada. Dosta sam ovde suza proplakala, više neću da plačem - pričala je Mina tada.

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

Kurir