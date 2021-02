NIJE PRIJATNO VIDETI KAKO IMA ODNOSE PRED KAMERAMA, TO NE GLEDAM! Majin otac ne zna više kako da opravda ćerku zbog ponašanja!

Radomir Marinković Taki, otac Maje Marinković, prokomentarisao je to što je njegova ćerka imala intimne odnose pred kamerama, te je istakao da je Milan Janković Čorba doprineo tome.

- Nije prijatno videti Maju kako vodi ljubav pred kamerama, zaista to ne gledam. Degutantno je što ima intimne odnose javno. U svojoj glavi sam utripovao da je gluma ili fotomontaža. Neprijatno je to svaki dan da se gleda. Ovo je 21. vek, beogradsko je dete i svaki dan je ovde haos u prestonici. Čorba je nju navukao na odnose, vulgarnosti koje joj je on upućivao nisu naivne.

- Njoj se stvarno Čorba sviđa. Podseća je na bivšeg dečka. Janjuš je nju proganjao u kući, te je samim tim morala da kod Čorbe pronađe spas. Zaljubila se u njega. Loše je Čorba postupio prema Maji. Ima sestru, tvrdi da je patrijarhalno vaspitan, a onda vređa moju ćerku. Svačim se on bavio. Koristio oružje, prodavao neke nedozvoljene supstance. Oko Maje se sve vrti. Osuđuju je na sve strane, ali Janjuš je u prvoj sezoni bio sa dve devojke - rekao je on za "Super TV".

Kurir.rs/I.B/Blic

