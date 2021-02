NE PRIČAM SA POLA ESTRADE! Kija Kockar osula paljbu po kolegama: Blokirali su me na Instagramu, takav ŠLJAM u životu nisam videla!

Pevačica i rijaliti učesnica Kristina Kija Kockar govorila je o svom životu, uspehu, publici i kolegama.

foto: Youtube

Kija je otkrila kako je izgubila određeni deo publike:

- Kada sam napravila uspeh, kad sam se podigla iz blata, onda vide da sam napravila uspeh, tu sam izgubila publiku, više žene. Kada su videli da sam napravila neki uspeh, i da je njihov život ostao tamo gde jeste, a da je moj život otišao malo napred - rekla je Kija.

Kija se osvrnula i na prijateljstvo sa Katarinom Živković, pa je otkrila i zašto je kritikuje.

foto: Youtube

- Kritikujem je jer ne kaže uvek ono što misli. Kritikujem je, ali je razumem. Ima tu drugih razloga. Delimo iste stavove, ja sam oštrija i zato ne pričam sa pola estrade, blokirana od pola estrade, jer govorim istinu. Ljudi me napadaju preko novina, a posle kažu da to nisu rekli. Mene su blokirali na Instagramu, iako su me svi podržavali, postala sam im smetnja. Ljudi su dvolični, radila sam sa ljudima ceo život, ali takav šljam u životu nisam videla. To je najveći šljam na celom svetu. Činjenica je takva, ljudi su sujetni, napali su Teodoru zbog čestitki, to je njen život, ima pravo da radi šta hoće - rekla je Kija za "Realnu priču".

Pevačica je otkrila i da li bi opet stala na ludi kamen.

- Ne moram opet da stanem, ali bih. Nisam izgubila veru u to, samo sam imala pogrešan izbor. Stala bih ako treba još pet puta, pogotovo što sam naučila na greškama - rekla je Kija.

Otkrila je i ko su po njenom mišljenju najbolji frajeri sa muzičke, sportske i glumačke scene:

- Zdravko Čolić, Bogdan Bogdanović i Miloš Biković. Miloš Biković je slobodan, ima prelepo ime, to mi je omiljeno ime. Znam da voli samo manekenke i ruskinje - rekla je Kija.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

Kurir