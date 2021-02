RASTINE KOMŠIJE ŽIVE U STRAHU ZBOG REPERA?! Plaši me, s BESNIM kolima ulazi u garažu i priča s MUTNIM TIPOVIMA

Reper Stefan Đurić Rasta, koji je nedavno pušten iz zatvora gde je bio zbog narkotika, stanuje u prestižnom delu Beograda, gde navodno poseduje penthaus.

Susedi su ispričali da ga retko viđaju, ali kada je tu, nikada nije sam.

- Uvek je u društvu nekih muškaraca koji izgledaju baš tako kao on. Iskreno, plaše me kad ih vidim da tim besnim autima ulaze u garažu, posle dole nešto pričaju. Nije mi baš prijatno, deluje kao da su to neki mutni tipovi. Imam decu i šta znam šta može da se desi, normalno je da brinem. U ovom kraju sam godinama, svačega sam se nagledala. Znam da je Rasta bio u zatvoru, pratila sam sve to što su mediji pisali. Stan je bio prazan dok je bio iza rešetaka, sada kad je tu, deluje mi da nikada nije sam - otkrila je jedna gospođa na ulici, pa dodala da reperovu bivšu suprugu nije videla u kraju.

foto: Marina Lopičić

- Anu Nikolić nisam videla ovde da je dolazila, jedino ako je i ona kroz garažu ulazila, pa da se ne zna. Jedan dan sam videla stariju ženu kako šeta Rastinu ćerku Taru. Dete je mnogo fino, ta gospođa ga je ubrzo uvela u zgradu. Možda je to bila njegova majka, nisam sigurna. Pričaju svi da su mu roditelji jako fini i kulurni. Eto, on je zastranio, ali ko zna, možda se vrati na pravi put.

S druge strane, stariji čovek je ispričao kako Rasta nikada nije pravio probleme komšijama, te da ga reper ne ugrožava.

- Svašta se piše o njemu, ali da to ne čitam, nikada ne bih pomislio. Ovde nikada nije pravio haos, a sad, šta radi i s kim iza njegova četiri zida, ne znam. Ove sve zgrade imaju svoje garaže, on uglavnom u garažu ulazi kolima tako da ga puno i ne viđam da ulicom prolazi. Nema buke ni nekih okršaja, nikakav skandal nije napravio. Nisam ni znao da je tu dok mi komšije nisu rekle. Sve dok mene i moju porodicu ne ugrožava, ja nemam ništa protiv njega. On mi je komšija kao i svako drugi.

U neposrednoj blizini Rastine zgrade nalazi se kafić. Konobari kažu da ne svraća, a jedan gostiju ističe da ne bi ni voleo

- Vidite da kažu da ga čuvaju ovi od Velje Nevolje, samo nek su dalje oda nas. Šta treba ovde neko zbog njih da nastrada?

foto: Marina Lopičić

