BEBA JE DOBAR RAZLOG DA SE SVI ZAPITAMO! Anabela otkrila da se još uvek nije pomirila sa Miljkovićem: Nisam luda da jurim!

Anabela Atijas progovorila je o odnosu sa izabranikom svoje ćerke Lune Đogani, Markom Miljkovićem.

Kao što je poznato, Anabela i Marko imali su žestok sukob tokom učešća u Zdaruzi 3, a pevačica kaže da ne juri ništa, već da pušta da vreme uradi svoje.

- Ništa se nije promenilo, stvarno niko od nas nema, bar sam ja ubeđena u to, više nikakvu zlu nameru. Prosto se nije desio momenat, a verujem da će da se desi. Nisam sad nešto luda da jurim, ako bude trebalo, ako ne, život ide dalje, Bože moj. Mislim da je ta beba dovoljano dobar razlog da se svi zamislimo i zapitiamo, vreme će učiniti svoje - rekla nam je pevačica.

Anabela se prisetila perioda kada je ona bila u drugom stanju, pa ispričala da je tada volela poklone, ali i "koverte", pa će ona biti baka koja će svojoj unuki dati novac u koverti.

- Nisam razmišljalla o poklonu za unuku. Kada sam ja bila u tom nekom periodu volela sam poklone, ali sam najviše volela koverte zato što nekako ti najbolje znaš šta ti treba za tvoje dete. Tako da ću ja verovatno da budem u tom fazonu, da razmišljam pametno - rekla nam je pevačica.

Ona je tokom rijalitija više puta Luni govorila da će njene postupke shvatiti kada bude majka, pa smo je pitali, da li se promenilo nešto u njihovom odnosu i da li sada Luna razume pojedine situacije zbog kojih se sukobila sa njom.

- Svaka majka to kaže, rekla mi je par puta: "E, tek te sad razumem za neke stvari", to je normalno, svi to treba da osetimo na svojoj koži. I meni je majka govorila: "Tek ćeš neke stvari da vidiš kad budeš imala svoje dete". To ne kažem Luni, ali vidim da ona to i sama uviđa i oseća tu čudnu ljubav koja je polako obuzima i koja će da bude sve veća i veća - rekla nam je prevačica.

- Odličan nam je odnos, volim što me pita za sve i prosto mi veruje i voli da sluša, ja sam imala tri trudnoće, nije puno daleko ta zadnja, sedam godina, vrlo često razmenjujemo sve to - zaključila je Anabela.

