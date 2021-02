KAD BEBA MIRUJE, PLAŠIM SE DA NEŠTO NIJE U REDU: Luna Đogani priznala šta najviše voli u TRUDNOĆI, pomenula VERENIKA

Luna Đogani odgovarala jr na pitanja pratilaca na društvenim mrežama, te je otkrila štošta zanimljivo.

Na pitanje da li bi emotivnom partneru Marku Miljkoviću oprostila prevaru, rijaliti zvezda je odgovorila:

foto: Dragan Kadić

"Da me Marko prevari, ne bih ga ubila, već bih otišla iz njegovog života. Ne bi me više u životu video. To bi mu bila veća kazna od bilo čega, ne bih mu oprostila nikad."

Sa druge strane, na pitanje kako se nosi sa trudnoćom, Luna je otkrila da je sve u najboljem redu.

foto: Printscreen/Instagram

"Najviše volim kad osetim da se beba pomera. To je nešto posebno, a kad god miruje, bojim se da nešto nije u redu. Termin mi je sredinom juna, tako da, jedva ću dočekati taj trenutak da je držim u svojim rukama", poručila je Đoganijeva.

Kurir.rs/K.Đ/Alo

