LUNA U ŠETNJI SA GAGIJEM I MARKOM! Đoganijeva uživa sa najdražima, zajednička fotka ZAPALILA Instagram! (FOTO)

Rijaliti učesnica i pevačica Luna Đogani već je u poodmakloj trudnoći, a svaki njen korak i dalje privlači veliku pažnju. Danas je na Instagram nalogu njenog oca Gagija osvanula nova fotografija na kojoj sa njima dvoma poziraju i Lunin verenik Marko Miljković, kao i njihov pas.

foto: Printscreen/Instagram

Gagi, Luna i Marko iskoristili su sunčan dan da prošetaju po Zemunskom keju, pa su taj trenutak podelili i sa svojim pratiocima. Ono što je primetno da je Đoganijava nabacila koji kilogram više, što je i uobičajeno za blagosloveno stanje.

- Moji najdraži - napisao je Gagi uz fotografiju.

Luna je na svom Instagram nalogu postavila fotografiju na kojoj se ljubi sa Markom.

Gagi je nedavno rekao kada bi njegova mezimica trebalo da se porodi.

- Razmišljam kakav li ću da budem deda, koliko ću zavoleti unuče, kakva će to ljubav da bude. Svaki dan mi se to mota po glavi. Kažu da je prelep osećaj. Luni je termin za porođaj 15. jun i jedva čekam. Oseća se kod Lune ta majčinska energija, sva je mila, fokusirana na porodicu, na mene. Lebdi. Sve je lepo, divne stvari nam se dešavaju, nema više trzavica, negativnih tema, sve je vedro i pozitivno. Nema negativnih, loših misli ili neraspoloženja - kaže on za Svet, a prenose mediji.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

Kurir