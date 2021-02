CECI RAŽNATOVIĆ SE SMEŠI BRAK SA BOGDANOM, ONI SU SUDBINSKI SPOJ! Numerolog otkriva šta očekuje pevačicu: Ovo je velika ljubav!

Sutra je Dan zaljubljenih, praznik koji slavi ceo svet. Na našoj estradnoj sceni ima novih parova, ali i onih koji su već u dugogodišnjim vezama ili brakovima. Mi smo kontaktirali s numerologom Ivanom Skorić, koja je na osnovu njihovih datuma rođenja predvidela šta ih čeka u odnosu.

Numerolog Ivana Skorić na osnovu datuma rođenja govori šta sve očekuje pevačicu u novoj vezi, ali i druge poznate parove koji se vole.

Najinteresantnija je svakako Ceca Ražnatović, koja odnedavno uživa u vezi sa devet godina mlađim Bogdanom Srejovićem.

- Ceca teško stupa u ljubavne veze pa se može zaključiti da je ovo velika, prava i obostrana ljubav čim je Bogdana prikazala javnosti. Svi aspekti ukazuju da su Ceca i Bogdan sudbinski spoj i da su morali da se sretnu i započnu vezu. Njihova ljubav, kao i privlačnost je veoma jaka, ljubav čista, mladalačka, kao tinejdžeri su. U ovoj godini će poželeti da počnu zajednički život, takoreći Venera se useljava u sedmo polje, polje braka i zajedničkog života, u maju. Dakle, od maja do septembra mogu vezu da krunišu brakom, ali kao što sam govorila pre Nove godine kad sam radila Ceci analizu, njoj u septembru svakako stoji šansa za novu ljubav, ali ona će to „šmekerski“ da odbije ako s Bogdanom bude sve u redu. Numerološki, ne bi trebalo u maju da staju na ludi kamen, već da to ostave za avgust 2022.

Kaća Grujić i Marko Gobeljić Majska kriza foto: Instagram Kaća Grujić i Marko Gobeljić su dobar numerološki spoj, imaju dosta lepih aspekata za vrlo stabilnu vezu. Samo se čini da ona „vodi kolo“, jer numerologija za njih dvoje kaže da se Marko pita za većinu bitnih stvari. Njoj će se u maju ove godine aktivirati sedmo polje, polje braka, što znači da će poželeti da vezu kruniše brakom, međutim, Marku se ne žuri. On će to staviti na čekanje, što će Kaću razljutiti, pa se u maju vidi kriza. Ako je prevaziđu, mogu stupiti u brak, ali tek u septembru.

Sloba Radanović i Jelena Đuričanin Šansa za trudnoću na proleće foto: Damir Dervišagić Sloba Radanović i Jelena Điričanin su u karmičkoj vezi, što znači da se njihove duše poznaju iz prošlog života. Kad je u pitanju ovakav spoj, uvek je očigledno natezanje - jedna strana nešto želi, druga ne. Jelena je jakog karaktera, voli da vodi glavnu reč, što njemu kao alfa mužjaku smeta, pa tako uglavnom zbog sitnica dolaze u sukob. S obzirom na to da Jeleni stoje dva braka, a znamo da je jedan imala, moguće je da naredni bude sa Slobom, ali savetujem da u brak uđu u aprilu 2022. Na proleće Jeca može ostati u drugom stanju.

Željko i Jovana Joksimović Idealan spoj foto: Damir Dervišagić Željko i Jovana Joksimović su savršen numerološki spoj. Imaju ista interesovanja, iste želje i iste planove. To je dobro, jer mnogim parovima nedostaje ovo što imaju oni. Po Željkovom numerološkom broju se vidi da je on vrlo strog u svim odnosima, bilo da su ljubavni ili poslovni, te ga tako Jovana prati u svemu i lepo funkcionišu. Moguća je kupovina nekretnine u nekim toplijim krajevima.

Nikolija Jovanović i Relja Popović Drugo stanje foto: Nemanja Nikolić Oboje su ambiciozni, vizionari, šta zamisle, to naprave, imaju isti pogled na svet, spaja ih ljubav prema muzici i tu se oni jako lepo dopunjavaju. Oni su bukvalno izuzetno dobar spoj za karijeru, novac, biznis, a na sve to se i vole. Ne može da bude bolje. Nikolija može u periodu od maja do jula da ostane u drugom stanju. Relji se treće polje, polje posla, od juna odvija u inostranstvu, tako da će on ili nastupati dosta ili će napraviti duet s nekim ko nije sa naših prostora.

Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković On bi slobodu, njoj to smeta foto: Nemanja Nikolić Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković su sudbinski brak. Ima uspona i padova, kao i u svakom odnosu. Oni se prvenstveno poštuju, a onda i, naravno, vole. Vojin bi malo više slobode, ne mislim ni na šta loše, ali njoj kao ženi to smeta. Njemu treba izduvni ventil s društvom. Mićalovićka, daj mu slobode i biće zauvek tvoj. Oni se zaista vole, potrebno je samo malo više razumevanja s njene strane i biće sve dobro.

Kurir.rs/ Ljiljana Stanišić Foto: privatna arhiva

BONUS VIDEO:

Kurir