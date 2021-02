IVA GRGURIĆ SE OBRUŠILA NA TARU SIMOV I ŠA! Otkrila da se čula sa reperovom ženom Ivanom: Nije joj lako, DONEĆE NAJBOLJU ODLUKU!

Budući da je Iva Grgurić u odličnim odnosima sa Ivanom Aleksić, i dalje aktuelnom suprugom Nenada Aleksića Ša, osvrnula se na njegov buran odnos sa Tarom Simov.

- Ja se tresem baš zato što poznajem Ivanu. Ne mogu da verujem kako on može to da radi tako divnoj ženi koju ima, ako je i dalje ima. Da li je to rijaliti? Mada ona bi znala da je rijaliti, mislim da je zatvoreni prostor uradio svoje, njemu je prijala Tarina pažnja - počela je Iva.

A Tarine tvrdnje da joj je Ša izjavio ljubav komentariše ovako:

- Tara je poznata po tome što je patološki lažov, ali ja verujem da je on to njoj rekao. Tamo se može toliko toga sakriti, verujem joj, ali ne mogu da verujem da je čovek ušao u priču sa devojkom od 20 godina i reskirao priču sa ženom - dodaje pobednica ''Zadruge 3''.

- Tara mi ne deluje naivno. Kao drži do moralnih vrednosti, osuđivala me zbog mojih postupaka, a na kraju se ispostavilo da radi gore stvari od mene i to na javnoj sceni. Više će njega osuditi jer ima veće breme, oženjen je, ali opet oboje imaju jednaku krivicu - kaže Iva.

- Ivanu poštujem tako da naše razgovore ne mogu da iznosim u javnost. Nije joj lako. Doneće najbolju odluku, kakva god bila - zaključila je Grgurićeva u emisiji ''Pitam za druga''.

