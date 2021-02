VEOMA DUGO ODLAZIM KOD PSIHOTERAPEUTA! Bane Mojićević nakon TEŠKOG PERIODA I RAZVODA otkrio kako je našao rešenje i utehu!

Pevač Bane Mojićević otkrio je da radi na sebi i da redovno posećuje psihoterapeuta.

- Ništa se posebno ne dešava, ništa krucijalno što bi promenilo moj život. Uglavnom odmaram, provodim vreme sa klincima, sam sa sobom, radim na svom generalno energetskom stanju. U kontinuitetu već veoma dugo odlazim kod psihoterapeuta i smatram da je to nešto najbolje što sam uradio za sebe. Svi poistovećuju odlazak kod psihijatra sa odlaskom kod psihoterapeuta i odmah to povezuju sa nekom psihičkom dijagnozom. To zapravo nema veze jedno sa drugim. Prosto radim na sebi i želim da napredujem u svom životu. Želim da prevaziđem sve to što me koči i u čemu sam sebe kočim - rekao je Bane za Toxic tv.

Podsetimo, Bane Mojićević razveo se od svoje supruge Milice, i tada je ispričao da im je oboma bolje otkada nisu zajedno.

- Da sam znao da će mi biti ovako, ranije bih se razveo. Bukvalno sam procvetao. I ne samo ja, rekao bih i da je Milici svanulo. Oboje smo sada srećniji i zadovoljniji, a naš odnos je iskreniji i zdraviji - rekao je Bane tada.

