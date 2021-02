OKRŠAJ KARIĆEVIH DEVOJAKA! Misica IZGORELA kad je saznala da je Stefan bio sa Anom Korać, pa joj odbrusila: To je bilo pre mene!

U toku prethodne noći došlo je do suočavanja Ane Korać i Jovane Ljubisavljević. Jovana je sinoć imala prilike da sazna da je njen novopečeni dečko Stefan Karić u prošlosti bio blizak sa starletom.

- Poklonila sam Stefanu lutkicu, njemu će više da treba - otkrila je Ana.

- To je mali znak pažnje - dodao je Milan Milošević.

- Jovana, šta kažeš na to? - pitala je Dušica misicu.

- Nisam to ispratila. On će dati meni. Svako od nas ima prošlost. Ko god da je išao po kućama i stanovima, to je bilo pre mene - rekla je Jovana.

- Ja sam dala Stefanu, a ne Jovani. Sledeći put kad budem dolazila, daću njoj. Stefan mi je bitniji od nje. Doneću joj lisicu sledeći put - poručila je Ana.

- Imam već, hvala - odgovorila je misica.

- Još jednu, lepšu - dodala je Koraćeva.

- Misica laže i izmišlja, kako ja gledam u Stefana, a njoj se smejem. Izgleda da ne vidi dobro. Upravo sam dobila snimak - rekla je Ana.

- Nije tačno, ne znam ko ti je to preneo. Nisam rekao da se ti smeješ, nego on - odgovorila je misica.

- Slobodno mi reci šta imaš - dodala je Koraćeva.

- Ja sam mu rekla da je trebalo on da mi javi da je dobio igračkicu, a ne Dušica da mi javlja. A ti poklanjaj šta hoćeš, meni lisica ne treba, imam jednu sa krunom - istakla je Jovana.

- Ja se sa Stefanom odlično čujem, meni lisica ne treba - poručila je Ana.

Podsetimo, Stefan Karić i Koraćeva bili su u emotivnom odnosu, a pre samog ulaska u rijaliti, Karić je otkrio u kakvim je odnosima sa starletom:

- Ja sam sa Anom Korać bio 7 meseci, ostali smo dobri, videli smo se sasvim slučajno na Jahorini - rekao je on.

