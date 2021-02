NADEŽDA I TOMA PONOVO ZARATILI! Biljićeva osula paljbu po Paniću: Neću da budem jadnica koja oprašta ZALJUBLJENOST U MAJKU! FOTO

Pevačica Nadežda Biljić odlučila je da raskrsti sa nevenčanim suprugom i ocem svog sina Longa, Tomom Panićem.

foto: Printscreen

Pevačica se obratila javnosti putem svog Instagram naloga, i otkrila razloge zbog kojih je odlučila da prekine odnosu.

Za ovo će mama dobiti tužbu, a Tomislava tek treba da stigne kazna, više nemam pardona, pošto me pravite ludom i k****m sve novine koje su to pisale i sve što su Jasmina i njen sinčić pisali biće krivično gonjeni. Ja da budem seljanka i jadnica koja oprašta k***e i zaljubljenost u svoju majku više neću! Dosta je! I ne pišite mi ništa jer nikome neću odgovoriti, dosta je više sa linčom na mene od strane svih! - napisala je Nadežda u pomenutoj objavi, a u prilog tome da ne želi više ni da čuje za Tomu govori i to što ga je otpratila sa Instagrama i obrisala sve njihove slike.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, iza Tome i Nadežde je turbulentan period. Toma Panić ušao je u rijaliti program "Zadruga" gde je javno prevario Nadeždu, koja je krajem godine ušla za njim u rijaliti kako bi odnos sa njim isterala na čistac. Svakodnevno smo pratili njihove sukobe i pomirenja, da bi Panić po Nadeždinom izlasku iz "Zadruge" pobegao iz rijalitija. Iako su mnogi očekivali da mu Nadežda neće preći preko preljube, desilo se suprotno. Panić je pravo iz rijalitija stigao kod Nadežde u Valjevo, oni su provodili vreme zajedno, čime se ona redovno hvalila na društvenim mrežama. Izgleda da harmonični odnosi Tome i Nadežde nisu dugo potrajali.

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

Kurir