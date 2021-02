OGLASIO SE TOMA NAKON ŠTO SU ON I NADEŽDA PONOVO JAVNO ZARATILI! Panić zamolio za razumevanje: Vreme će pokazati!

Nakon brojnih svađa, koje su Nadežda Biljić i Toma Panić imali u rijalitiju tako i van njega, kao i svađa sa njegovom porodicom i iznošenja prljavog veša u javnost, Nadežda je po svemu sudeći rešila da stavi tačku na sve.

Biljićeva je objavila Instagram stori u kom je izrekla brojne optužbe na račun Panića i njegove majke kao i da su oni umešani u linč i hajku koja se vodi protiv nje.

- Za ovo će mama dobiti tužbu, a Tomislava tek treba da stigne kazna, više nemam pardona, pošto me pravite ludom i k****m sve novine koje su to pisale i sve što su Jasmina i njen sinčić pisali biće krivično gonjeni. Ja da budem seljanka i jadnica koja oprašta k***e i zaljubljenost u svoju majku više neću! Dosta je! I ne pišite mi ništa jer nikome neću odgovoriti, dosta je više sa linčom na mene od strane svih! - napisala je Nadežda u pomenutoj objavi, a u prilog tome da ne želi više ni da čuje za Tomu govori i to što ga je otpratila sa Instagrama i obrisala sve njihove slike.

foto: Printscreen/Instagram

Sada se oglasio i Toma Panić pa rekao:

- Što se tiče mene i Nadežde ja neću davati nikve izjave molim vas za razumevanje - istakao je on pa se nadovezao na priču da li ćemo ga opet videti u rijalitiju:

- Što se tiče toga toga ne znam još ništa, vreme će pokazati, a što se tiče samog duga videćemo i to kako će se odvijati - rekao je Toma.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Srbija Danas/M.M.

