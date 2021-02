PROGOVORIO O VESELJU ZA 500 ZVANICA! Ljuba Perućica priznao šta mu je umalo UPROPASTILO svadbu: Molio sam goste da to ne rade!

Ljuba Perućica uživa u braku sa svojom suprugom Katarinom Kolozeus, a sada je progovorio o svadbi koju je upriličio za 500 zvanica, pre dve godine.

- Pošto smo imali skoro petsto gostiju, fotograf mi je rekao da ćemo u fotografisanju i čestitanju provesti skoro četiri sata Katarina i ja. To mi je bilo nedopustivo da izgubim toliko vremena na svojoj svadbi. Rekao sam da onda neće biti fotografisanja pa su se roditelji naljutili i rekli mi ''Kako mi da objasnimo ljudima da ne mogu da se slikaju sa vama''- počeo je priču Perućica u emisiji ''Od A do Da''.

Nakon toga, sa suprugom je došao na ideju kojom su sebi olakšali posao.

- Seo sam na jednu sofu uzeo mikrofon i zamolio naše goste da nas ne ljube, ne čestitaju nego da obavimo to fotografisanje što brže kako bi mogli svima da se posvetimo i da đuskamo i uživamo sa njima. Bilo je ljudi koji to nisu ispoštovali ali smo uspeli da u rekordnom vremenu to obavimo. Za sat i petnaest minuta- rekao je Ljuba.

