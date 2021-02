POSLEDNJI BAKŠIŠ MI JE 20.000 € I TO U SRBIJI! Pevačica otkrila koliko je zarađivala na slavljima: Gosti mi daju KLJUČEVE i SATOVE

Pevačica Dušica Grabović komentarisala je aktuelne zadrugare, te je tom prilikom otkrila koja tri aktuelna ukućana Bele kuće su joj najbolji frajeri.

- Alen, Tomović i Kristijan. Tomovića i Alena poznajem. Alena sam sretala u klubovima, ćao za ćao, površno se znamo. Tomovića znam bolje, izlazili smo zajedno, prema meni je super momak. Ali vidim da ga prozivaju, da je ženomrzac, ne znam zbog čega nije na dobrom glasu - ispričala je Grabovićeva.

Otkrila je i najveći bakšiš koji je zaradila i šta su joj sve poklanjali fanovi prilikom tezgi.

- Jesu satove, ključeve, ali to se na kraju vrati. To je samo šminka, ali ja to sve na kraju vratim. Najveći bakšiš mi je 30.000 dolara, a poslednji bakšiš mi je 20.000 evra i to ovde u Srbiji, sama sam pevala. Ali glupo je pričati o tim stvarima, ja to delim sa svojim muzičarima. Široke sam ruke, žena džek. Ne volim da se cifram, teško je vreme - istakla je Dušica u emisiji "Pitam za druga".

Radila je na aerodromu, tamo je upoznala ljude iz sveta muzike i počela da peva. Pokojna Ksenija Pajčin joj je prva rekla da treba da uplovi u muziku, želela je Dušicu u svojoj plesnoj grupi.

