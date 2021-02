SORAJA I DARA SU KRALJICE FOTOŠOPA! Dejan Milićević opleo o poznatima koji PRETERUJU u obradi slika: To izgleda NAKARADNO!

U Pulsu Srbije na Kurir televiziji gostovao je fotograf Dejan Milićević koji je govorio o fotošopu koji u velikoj meri sve više javnih ličnosti koristi.

On je na samom početku govorio o tome koliko devojke preteruju u obradi fotografija.

"Preuzele su mi tron. One su se zaigrale, sada sam ja mala beba naspram njih. Moje korekcije su minimalne. Marina Visković je iskrivila kompletnu pozadinu, ona je poželela da bude Kim Kardašijan. Igraju se, što je najstrašnije one su se istripovale da stvarno tako izgledaju. To je šleper filtera, to je degutantno. Potpuno razumem da je šoubiznis laž i prevara, ti daješ nadrealnu priču, ali ovo je prevazišlo sve nemoguće stvari. Preterano je", rekao je on i dodao:

"Prikazati sebi u najsavršenijem svetlu. Pitanje je koliko je to savršeno, svaki momak će ti reći da želi neku prirodnu devojku, a ne ovakve. Reaguju samo ljudi koji žele zabavu. U realnom životu težimo da imamo nekog normalnog, a ne ovakvog. Dara u velikoj meri deformiše fotografije. Kako ovde može da se diše, gde su tu pluća i rebra? To bude baš nakaradno", pitao se Dejan.

Na pitanje voditelja ko je "Kraljica fotošopa", on je odgovorio:

"Za sada vodi Soraja, ona je pobednica, pa Dara", otkrio je Dejan.

Milićević je otkrio šta njegove klijentkinje najviše traže kada su u pitanju fotografije.

"Najviše vole kad im produžim noge, to odlazi već u karikaturu. Ja to ispoštujem, ali ne prelazim mere ukusa. Uostalom i sebi na slikama izdužujem noge. Ne mogu ja da budem sad neki kritičar, nekada sam bio i ja kralj fotošopa, ali one su me sada prešišale".

Kurir.rs/I.B.

