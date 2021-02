SAŠA MATIĆ POMAŽE DŽEJOVOJ ĆERKI: Pomoći ću Mariji sve što joj bude trebalo da nastavi tatinim stopama!

Saša Matić spreman je da pomogne Mariji Ramadanovski, ćerki svog pokojnog prijatelja Džeja Ramadanovskog, da snimi prvi muzički album i poručio je da će čak i finansirati taj projekat ako zatreba.

Naslednica legendarnog pevača po profesiji je vlasuljar i šminker, ali odlučila je da taj posao batali zarad muzike. Razlog za to je što, osim talenta, Marija želi da ispuni očevu želju i da se oproba u pevanju, na šta ju je on dugo nagovarao. Dok je bio živ, Džej je insistirao da njegova naslednica snimi pesmu, a predlagao joj je čak i duet. Ipak, ona je zbog treme i nesigurnosti to odbijala, ali je neposredno pred kraj njegovog života pristala da s njim gostuje u nekoliko televizijskih emisija. Upravo tada je pokazala da "iver ne pada daleko od klade" i da je nasledila talenat od oca.

Svom drugu Saši Matiću pokojni Džej nikad nije pričao o Marijinoj želji da se bavi muzikom, ali on ističe da je tu za sve što joj bude bilo potrebno u životu i karijeri.

- Moj drug Džej mi nikada nije pričao da njegova ćerka želi da se bavi profesionalno pevanjem. Ja sam čuo da je nasledila talenat od svog oca i da jako voli da peva. Ja ću biti prvi tu za nju, ako joj bude bila potrebna bilo kakva pomoć, i finansijska, ali i oko izbora pesama, muzike, šta god joj bude trebalo, meni može da se javi uvek. Divno je to što želi da nastavi očevim stopama, Džej bi bio ponosan - istakao je Matić za Kurir.

Pozvali smo i Mariju, koja je oduševljeno reagovala kada je čula šta je Matić izjavio.

- Ja bih da se zahvalim na svakom lepom komentaru i želji za pomoć, pa i Saši. Čast mi je što on ima tako lepo mišljenje o meni i što mi želi dobro - počela je Ramadanovska i dodala:

- Trenutno radim na pesmi, biram saradnike, ali to još nije za javnost. Ne znam još ništa kad će izaći. Ono što mogu da kažem jeste da će biti u modernijem fazonu, to je komercijala i to ljudi traže, a i generalno više volim da pevam taj pop-folk fazon. Bogu hvala, mogu sve da pevam, tako da to nije problem. Ona ističe i da se više ne bavi scenskim maskiranjem, kao i da ne radi u Narodnom pozorištu, jer joj je u narednom periodu muzika glavna preokupacija.

- Nisam više u pozorištu, tamo sam samo volontirala nekoliko meseci. Radila sam na serijama "Sinđelići" i "Urgentni centar". Već dve-tri godine pauziram s tim, bilo mi je previše naporno da budem po 12-13 sati na setu. Videćemo. Uvek mogu da se vratim svojoj struci ako to budem želela, ali sad želim da se oprobam u pevanju, to mi je prioritet - završila je Marija.

