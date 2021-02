IZAŠLA MU JE U SUSRET, ON JE U RIJALITI UŠAO PREKO NJE! Anjin otac nikad surovije opleo po Cveletu: On se takmiči sa mojom ĆERKOM

Veza Anje Todorović i Jovana Cvijetića Cveleta ovih dana je ponovo na klimavim nogama. Osim unutrašnjih svađa, koje svakodnevno imaju, a koje su se pojačale od njene situacije sa Borom Santanom, njih dvoje se ovih dana nalaze i na udaru zadrugara, koji ih optužuju da su foliranti.

Sada se oglasio Anjin otac koji je otkrio šta misli o ovim situacijama.

- Kako komentarišete situaciju između Anje, Cveleta i Bore?

- To je, kao su rekli, jedna obična šala, ništa tu nema ozbiljno. Kada se gleda sa strane, izgleda čudno. Ali znajući Anju, tu nema ozbiljne namere, kako klinci kažu: "To je sprdnja". Ispalo je kako ispalo. Bora ne može da poljulja njihovu vezu, mada je on namazan lik. Sve kao kroz šalu, ali ubaci neku dozu svoje... Vidi se to šta i kako. Ali mislim da ne bi trebalo. Anja to shvata kao šalu, kao zezanje. Ne znam kako Jovan gleda - rekao je Anjin otac.

- Kako komentarišete to što je Milica Kemez tada udarila na fizički izgled vaše ćerke?

- Pa, Milica Kemez. Ne treba da komentarišem, ne bih da komentarišem ništa. To su stvari koje svakome svašta kaže tamo, kad čujem šta izgovaraju, ne biraju sredstva, ni reči. To je sa one strane duge, ne razumem, neki drugi svet. Ne mogu da verujem, tamo se izvređaju, pa posle 2, 3 sata sede. Zatvoren prostor. Kako prolazi vreme, sve više shvatam kakva je igra u pitanju - odgovorio je on.

- Kako komentarišete tortu (gole žene) koju je Cvele dobio za rođendan?

I to je neka vrsta provokacije, ko je to poslao, ne znam. To je rijaliti, sve je meni jasno. Za moje divno čudo, to je prošlo lagano, mislio sam da će da gori - istakao je Anjin otac.

- Da li ste zadovoljni Anjinim učešćem?

- Generalno jesam, ono što je meni kao ocu bitno je da ne pravi gluposti sa moralne strane. To je ispoštovala maksimalno, to sa Borom ne smatram nekim nemoralnim činom. Nije imala nikakav odnos pred kamerama, nije išla iz ruke u ruku. Ja sam bio protiv ulaska, ona je odlučila da uđe sa dečkom - rekao je Anjin otac.

- Kako vam se Cvele dopada kao zet?

-Teško mi zvuči to zet (smeh). Jednostavno, Anja je mlada za tako nešto. Ima mnogo stvari da uradi u životu, pa da se odluči na taj korak. Nikako ne razmišljam na tu temu. Jesu ušli kao par, i to je po mom mišljenju neka vrsta greške. Ona je tu njemu htela da izađe u susret. On je u rijaliti ušao preko nje. Njegov osnovni motiv je bio novac, Anjin ne. On je to na taj način iskoristio, ona je trebalo da uđe bez njega. Bilo je i u spoljnom svetu toga, i taj ulazak je neka vrsta koristi. Dobro je rekla Ermina, oni se takmiče, on se takmiči sa njom. Rijaliti traje samo još 4 meseca, pa ćemo videti. Na osnovu svega ovoga i svega iz spoljnog sveta, kad izađe ona i kada bude videla šta se dešava u spoljnom svetu, što se tiče njegovih fotografija i snimaka, sve će videti... Ona ima 21 godinu, odlučuje sama šta će i kako će, pa neka vide. Mi ćemo dati svoje mišljenje, a oni neka odluče. Ta veza ne bi trebalo da opstane iz više razloga. Mnogo su bolji kada su odvojeni. Non-stop svađe, doduše takve su veze sad. Ja sam iz nekih drugih vremena - odgovorio je on.

- Čuo sam se da dosta ljudi koji su izašli, kažu mi da je rijaliti druga priča koju ne znaju da objasne, ali da je Anja dobra i dobra ćerka - zaključio je Anjin otac.

