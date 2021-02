IVANA ŠAŠIĆ PRENELA TAJNU PORUKU SUPRUZI NENADA ALEKSIĆA: Rekla sam joj sve od reči do reči! Ako je slagao sebe, slagao je i MENE!

Ljubavni trougao na relaciji Tara Simov - Nenad Aleksić Ša - Ivana Aleksić jedna je od glavnih tema na imanju u Šimanovcima u trenutno aktuelnoj sezoni Zadruge.

I dok se sama reperova supruga ne oglašava za medije, nešto o tome je otkrila Ivana Šašić, dojučerašnja zadrugarka.

- Znala sam ja da će da se zakuva situacija u rijalitiju. Tara i Ša su posebna priča, tek sad vidim da se svašta dešava između njih. Nisu se oni meni poveravali, ali sam se čula sa njegovom ženom kada sam izašla napolje, jer me je zamolio da joj prenesem neke stvari - ispričala je Ivana.

- Ja sam joj sve prenela od reči do reči. Saslušala me je i to je to, nije imala neku reakciju. E, sad, šta je od toga istina ili nije - ne znam, ako je slagao sebe - slagao je i mene. Ne poznajem ga privatno tako dobro da bih mogla da prokomentarišem ovo njegovo čudno ponašanje - dodala je Šašićeva.

- Ja njega gotivim, a sve što radi - radi sam sebi. Ne znam detalje, da li je razvod na pomolu i slično. Neću da se mešam. Za Taru ne mogu da kažem da spopada Nenada, očigledno je da im prija da se druže - zaključila je Ivana za Star, a prenose mediji.

