VRELA ŠOPIĆEVA IMA NOVOG DEČKA! KARIĆ ZABORAVLJEN: Bivša rijaliti zvezda izlanula se usred emisije!

Stefan Kandić Kendi i Ivana Šopić bili su sami u jednoj emisiji.

Međutim, ono što je sve iznenadilo jeste priznanje bivše rijaliti učesnice da ima novog dečka. Naime, u jednom trenutku Kendi je krenuo da se udvara Ivani, a ona ga je odmah zaustavila.

foto: Printscreen/Instagram

"Tebe gledam svakog dana, ne moram da zamišljam", rekao je Kendi, na šta mu je Ivana odmah odgovorila u emisiji "Pitam za druga":

"O, jesam bila tako dobra? Mislim, tako mi je rekao ovaj moj novi dečko. Ja sam našla dečka, ništa me ne zanima."

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Ivana je bila poznata po svom britkom jeziku u rijalitiju, ali i vezi sa Stefanom Karićem. Ona je nedavno i govorila o toj ljubavi.

"Nije me blam, toga me je najmanje blam, to je bila velika ljubav, velika strast, sad što se to tako završilo, to su neke druge okolnosti, a da je tako kako smo mi pričali da jeste, ništa nismo preuveličavali", pričala je Šopićeva jednom prilikom.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir