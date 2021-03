KAJA DOBIJA KLETVE I UVREDLJIVE PORUKE ZBOG DEČKA HRVATA: Manijaka je na svakom koraku, a mreže su im TLO!

Katarina Ostojić Kaja gostovala je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji upozorila je roditelje na predatore koji vrebaju na internetu.

Pevačica je otkrila šta ju je na to podstaklo.

"Ja sam uvek tu za širenje preko potrebnih informacija, posebno za roditelje. Pre svega tog tipa, nešto što nisam iskusila, ali sam dobila to u porukama na Instagramu. Postoji psihopata koji prati mame sa decom i decu", rekla je Kaja, pa dodala:

"Ja sam svojoj ćerki uvek skretala pažnju na takve ljude, stalno sam kontrolisala njene naloge. Ja ću podržati svaku akciju u borbi protiv poremećenih vrsta ljudi. Drago mi je i da postoji čovek koji je na najgori mogući način iskusio tako nešto, a to je Srđan Jurić."

"Jako je važno da reagujemo svi, majke imaju malo više osećaja. Važno je da svaka majka učestvuje u takvim akcijama. Dobila sam pozitivne reakcije. Apelujem na mame da na sve moguće načine zaštite i svoju i tuđu decu", dodaje Katarina.

Kaja je priznala da je dobijala preteće poruke zbog partnera Matea Pavlovića koji je Hrvat.

"Nisu to bile preteće poruke, već maliciozne i uvredljive, kletve i svašta nešto. Normalnom čoveku ne prija to da pročita. Manijaka je na svakom koraku i na društvenim mrežama - to je njihovo tlo. Oni se kriju iza lažnih imena, svako može sve da kaže. Znam da se sistem aktivirao i za te strane, to jako dobro funkcioniše, kad sam "digla frku" odmah se rešilo", izjavila je pevačica.

