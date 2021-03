NE MOGU DA ME UHVATE AKO SAM DUH! Baka Prase posle JUGA provozao i GOLFA, pa poručio: Izmoren sam zbog cele situacije! FOTO

Jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase pre nekoliko dana oduzeta su vozila marke "Porše" i "Lamborghini Urus".

On je nakon toga vozio "Juga", a sada je provozao i "Golfa".

foto: Pritnscreen

Naime, on je na Instagramu podelio fotografiju dok vozi "Golfa", a uz to je kratko napisao: "Ne mogu da me uhvate ako sam duh".

"Na stranu sve loše što mi se dešava, znate da smo zajedno prošli kroz razne teške periode, tako da ćemo proći i kroz ovaj. Iskreno, iako sam izmoren zbog cele situacije, srećan sam.Bili smo najjači i bez "poršea" i bez "lamba". Kreće najjači kontent", obratio se on fanovima.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

