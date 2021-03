LJUDI ME VIŠE ZNAJU IZ RIJALITIJA NEGO PO ONOME ŠTO SVIRAM Milić Vukašinović o rokenrolu i narodnjacima, NJENO PEVANJE ne podnosi!

Muzičar Milić Vukašinović bio je gost današnjeg izdanja emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji i tom prilikom oktrio je da radi na novom projektu.

- Pred samim je završetkom novi album, ali nije gotov. "Vatreni poljubac", to je taj zvuk koji traje 40 godina. Nije problem završti album, problem je kako ga promovisati. Problem je svima, ne samo meni i mojoj grupi. Turneja se vezuje za izdavanje albuma, singla, pesme. Mene ne interesuje da li prolazi, ja ne menjam, to sviram što volim takav zvuk i muziku. Sa istom ljubavlju to radim i sada, nas je trojica - ja, bubnjar i basista. Mi na probi kad sviramo kao koncert da sviramo. Mi uživamo i na probi. Ovoga puta, udarne dve pesme su rokerske, ima ih sa pričanjem, ima starijih pesama koje sam nudio pevačicama, pa sam i njih uvrstio. Ima negde 13 pesma - rekao je Milić za Puls Srbije.

Vukašinović se prisetio i učešća u rijaliti formatima, ali i svojih cimera iz rijalitija, Ere Ojdanića i Maje Nikolić.

- To što sam popularan, to nije vezano samo za rokenrol, više me ljudi znaju iz rijalitija, nego po onome što sviram. Ja imam probitačnu misao, to je rokenrol. Rokenrol je razmišljanje. "Veliki brat" je jedini pravi rijaliti, morali su da se drže pravila, danas što se radi to je katastrofa. Ovde su kazne jednonedeljni, jednomesečni honorar. Kakav je čovek koji se ne pridržava svojih reči - nikakav - rekao je Milić.

- Era je odličan harmonikaš, to što sam ga učio, nije u njegovom narodnjačkom fazonu. Mi se dugo znamo, ja znam kakav je on, znam da ga kanališem. Bio je i bez mene u rijalitiju, ali to nije to. Ja znam kako ga čačnuti da to bude pravo. I dalje ne volim pevanje Maje Nikolić - rekao je Milić u Pulsu Srbije.

Vukašinović je otkrio kako se snašao za vreme pandemije:

- Supruga je dobro. Čuvamo se standardno, izbegavam da idem među ljude. Doći u stanje da se pita život da li si na respiratoru, najgore je što ovi koji su zaraženi nemaju simptome. Dođe čovek, pozdravi se, ljudi se izljube, a virus se prenosi. Virus sačeka, pa kad te napadne, uništi te. Ovi muzičari koji zarađuju desetine hiljada eura svakog vikenda, oni su na aparatima. Ja ne zarađujem kao oni, ja sam i pre virusa - rekao je roker.

- Sa Hankom sam napravio revoluciju u narodnoj muzici. Do mene i Hanke se zvala novokomponovana, to je bio izraz za šund. Svaka muzika koja se stvara je novokomponovana. To sam ja razbio, digao sam nivo narodne muzike na koncerte, Hanka je bila prva koja je imala koncerte u Domu sindikata. Uradio sam joj posle ceo album. Posle je Ceca snimila "Ja te volim" i "Volela sam volela" pa su nastavile da prave ršum. Narodnu muziku sam postavio na pravo mesto. Toma Zdravković je čuo "Sećaš li se Sanja" i dao sam mu. Radio sam tu pesmu za pevača koji se zove Semir Cerić Koke, ali on se zadovoljio da bude poznat na lokalnom nivou - rekao je Milić za Puls Srbije.

