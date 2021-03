JA NISAM ILEGALAC I POŠTUJEM ZAKON! Aca Lukas bez dlake na jeziku o KORONA ŽURKAMA i kolegama: Pevač ih nije ŠTEDEO!

Pevač Aca Lukas govorio je čemu se sve posvetio u poslednje vreme, kritikovao kolege koje prave „korona nastupe”, a zatim ispričao koliko ga je koštao album.

Priča se da ste napravili kvalitetan album za male pare. Da li je to izvodljivo?

– Neko čudno mišljenje vlada već godinama među pevačima i estardnim umetnicima uopšte, pa onda to poprime i drugi ljudi. Neko se odnosi prema tome što radimo kao da prodajemo krompir. Nikad neću reći da sam uložio pare u album. Imam saradnike i svako ima svoju zaslugu, to kao uložio sam pare da bi mi se vratile – van pameti je. Snimam CD za lovu, ali sam umetnik i radim kako radim. Ne ulažem pare u lokal, pa da “vadim” pare iz njega, ne znam kakvi su to komentari. Pod jedan, kako mogu da budu male pare, ako sam ja nešto napravio? Ja ne koštam malo. Napravio sam nešto mnogo dobro, jer sam mnogo dobar i ljudi koji sa mnom rade, takođe. To svakako nije vezano za bruto i neto, niti rashode. To neka priča ostali deo estarde.

Vaše kolege uglavnom čekaju da prođe pandemija da aktivno počnu da snimaju.

– Juče sam gledao neku emisiju i kaže jedna pevačica kako je pandemija i ima snimljen album, ali zbog trenutne situacije neće da ga izda. Vidiš li tu ogromnu besmislicu. Da li je ograničen rad radio stanicama, Jutjubu, televiziji…? Pa, baš zato i treba da izdaš jer je ograničen rad za žive nastupe, jer ljudi ne mogu da izlaze da se vesele, a zašto im onda ne bi priuštili da nešto lepo gledaju i slušaju. Ali, loša je sitacija jer su neki snimili pesme da bi imali tezge da rade po inostranstvu i sad su se predomislili jer ne znaju kad će početi da rade i boje se da će te gazde da zaborave njihove nove pesme, pa će onda morati da snimaju ponovo.

Pojedini pevači, ipak, nastupaju u prestonici i pored izrečenih mera.

– Ja nisam ilegalac i poštujem zakon. Drugo, te korona žurke su van pameti. Treba da razmišljam da li ću da skačem sa bine kad se pojave komunalci. Ljudi treba da se strpe. Koncerata nema, ali ima drugih načina da mi muzičari i pevači živimo od svog posla.

Nisu svi isti verovatno, pa da imaju te mogućnost.

– Pa, da. Ja sam snimio CD da bi mogao da zaradim, ali stvarno ne mogu da dovodim u kontekst svoje nove pesme da bi me neko zvao da radim tezge.

Svaki vaš potez, i dobar i loš, dospe u javnost, ali se uvek oglasite i kažete kako stoje stvari.

– Nemam šta da krijem, ni dobro ni loše. To je moj život takav kakav jeste. Inače i nema mnogo loših stvari koje mogu da me zadese i nanesu neku veću štetu.

Deluje da baš ništa ne krijete. Zna se i za kockanje, poroke, devojke, prekršaje…

– Kod nas se sve smatra kontra. Kad se kaže da ništa ne kriješ, ljudi shvataju da im ja serviram. Ne, ja sam samo indiferentan šta će drugi da kažu. Naročito se ne opterećujem kad mi neko nije bitan u životu. Razlika je drastična.

Priznali biste sad da imate devojku?

– Nemam šta da priznam, boli me uvo ko će šta da kaže. I trenutno nemam devojku (smeh).

Jeste li se promenili od kad ste dobili Viktoriju?

– U glavi sam samo dobio neke nove momente, ništa više, za koje nisam znao da će mi se desiti ikad u životu.

U jednom od intervjua ste mi rekli da niste ni bili svesni šta znači roditeljstvo kada ste prvi put postali otac, da ste mislili da je dovoljno da se kupe pelene.

– Pričam ono što jeste. Mogu da priznam neko nedelo, ljudi prave greške, a ono što je tako mogu samo da kažem. Uvek sam svoje greške priznavao.

Da li je to zato što se nikad ne bojite posledica?

– Bojim se posledica kad nisam u pravu, zato što onda ne znam da se branim i ako me neko napadne nisam toliko sposabn za odbranu kao kad jesam u pravu. Kad nisam u pravu, hoću i da se izvinim.

